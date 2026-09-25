Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο αστυνομικός του Βόλου που ζητούσε χρήματα για να σβήνει κλήσεις
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο αστυνομικός του Βόλου που ζητούσε χρήματα για να σβήνει κλήσεις
Είχε 18 χρόνια υπηρεσίας στην ΕΛ.ΑΣ. και στο παρελθόν υπήρξε προσωπικός οδηγός πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο αστυνομικός στον Βόλο που κατηγορείται ότι λάμβανε χρήματα από πολίτες οι οποίοι πήγαιναν στην υπηρεσία για να υποβάλουν ένσταση για τροχονομικές παραβάσεις. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την καταβολή εγγύησης ύψους 1.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι δεν είναι ύποπτος φυγής ούτε υπάρχει κίνδυνος να διαπράξει νέα παρόμοια αδικήματα, συνεκτιμώντας και τον πρότερο έντιμο βίο του. Ο αστυνομικός υπηρετούσε στην ΕΛ.ΑΣ. επί 18 χρόνια. Σε προηγούμενο διάστημα της σταδιοδρομίας του είχε αναλάβει καθήκοντα προσωπικού οδηγού πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Η επιλογή του ήταν προσωπική απόφαση του τότε υπουργού.
Ο αστυνομικός εργαζόταν στο γραφείο ενστάσεων, όπου προσέρχονταν πολίτες για να αμφισβητήσουν κλήσεις και άλλες τροχονομικές παραβάσεις. Κατά την περιγραφή της υπόθεσης, φέρεται να τους προέτρεπε να μην καταβάλουν τα ποσά που όφειλαν στο Δημόσιο, αλλά να τα παραδώσουν στον ίδιο και παράλληλα να υποβάλουν κανονικά την ένστασή τους.
Τα χρήματα, σύμφωνα με όσα περιγράφονται για τον τρόπο δράσης του, τα τοποθετούσε σε φακέλους, τους οποίους πρωτοκολλούσε και υπέγραφε με τη συνήθη υπηρεσιακή διαδικασία. Ωστόσο, τα ποσά δεν αποδίδονταν στο Δημόσιο. Σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, δεν τα μετέφερε στο σπίτι του ούτε τα ξόδευε, αλλά τα κρατούσε στον χώρο της υπηρεσίας, σαν έναν προσωπικό «κουμπαρά».
Στην απολογία του φέρεται να εξήγησε ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και ότι είχε λάβει δάνεια, το οποία δυσκολευόταν να εξυπηρετήσει. «Εγώ είχα πάρει ένα δάνειο και έπρεπε να τα πληρώσω, δεν τα έβγαζα πέρα», φέρεται να είπε, αποδίδοντας την πράξη του στην οικονομική πίεση που αντιμετώπιζε.
Η συνήγορός του, Ανθούλα Ανάσογλου, δήλωσε στο protothema.gr ότι η Δικαιοσύνη «αφουγκράστηκε τα αιτήματά μας» και αντιλήφθηκε, όπως ανέφερε, ότι πρόκειται για έναν αστυνομικό με ήθος, ο οποίος υπέπεσε σε ένα «ντροπιαστικό ατόπημα» για το οποίο έχει μετανιώσει. Πρόσθεσε ότι ο εντολέας της προτίθεται να αποδώσει στο ακέραιο τη ζημία που υπέστη το Δημόσιο και να προσπαθήσει να επανορθώσει άμεσα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία πολίτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί, ο αστυνομικός φέρεται να ζήτησε 700 ευρώ σε δύο δόσεις για την επιστροφή πινακίδων. Μετά την καταβολή της δεύτερης δόσης συνελήφθη, ενώ σε έρευνα στο γραφείο του εντοπίστηκαν φάκελοι με χρήματα. Η έρευνα των αρμόδιων αρχών αφορά τις πράξεις που αποδίδονται στον αστυνομικό και τα ποσά που φέρεται να μην απέδωσε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι δεν είναι ύποπτος φυγής ούτε υπάρχει κίνδυνος να διαπράξει νέα παρόμοια αδικήματα, συνεκτιμώντας και τον πρότερο έντιμο βίο του. Ο αστυνομικός υπηρετούσε στην ΕΛ.ΑΣ. επί 18 χρόνια. Σε προηγούμενο διάστημα της σταδιοδρομίας του είχε αναλάβει καθήκοντα προσωπικού οδηγού πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Η επιλογή του ήταν προσωπική απόφαση του τότε υπουργού.
Ο αστυνομικός εργαζόταν στο γραφείο ενστάσεων, όπου προσέρχονταν πολίτες για να αμφισβητήσουν κλήσεις και άλλες τροχονομικές παραβάσεις. Κατά την περιγραφή της υπόθεσης, φέρεται να τους προέτρεπε να μην καταβάλουν τα ποσά που όφειλαν στο Δημόσιο, αλλά να τα παραδώσουν στον ίδιο και παράλληλα να υποβάλουν κανονικά την ένστασή τους.
Τα χρήματα, σύμφωνα με όσα περιγράφονται για τον τρόπο δράσης του, τα τοποθετούσε σε φακέλους, τους οποίους πρωτοκολλούσε και υπέγραφε με τη συνήθη υπηρεσιακή διαδικασία. Ωστόσο, τα ποσά δεν αποδίδονταν στο Δημόσιο. Σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, δεν τα μετέφερε στο σπίτι του ούτε τα ξόδευε, αλλά τα κρατούσε στον χώρο της υπηρεσίας, σαν έναν προσωπικό «κουμπαρά».
Στην απολογία του φέρεται να εξήγησε ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και ότι είχε λάβει δάνεια, το οποία δυσκολευόταν να εξυπηρετήσει. «Εγώ είχα πάρει ένα δάνειο και έπρεπε να τα πληρώσω, δεν τα έβγαζα πέρα», φέρεται να είπε, αποδίδοντας την πράξη του στην οικονομική πίεση που αντιμετώπιζε.
Η συνήγορός του, Ανθούλα Ανάσογλου, δήλωσε στο protothema.gr ότι η Δικαιοσύνη «αφουγκράστηκε τα αιτήματά μας» και αντιλήφθηκε, όπως ανέφερε, ότι πρόκειται για έναν αστυνομικό με ήθος, ο οποίος υπέπεσε σε ένα «ντροπιαστικό ατόπημα» για το οποίο έχει μετανιώσει. Πρόσθεσε ότι ο εντολέας της προτίθεται να αποδώσει στο ακέραιο τη ζημία που υπέστη το Δημόσιο και να προσπαθήσει να επανορθώσει άμεσα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία πολίτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί, ο αστυνομικός φέρεται να ζήτησε 700 ευρώ σε δύο δόσεις για την επιστροφή πινακίδων. Μετά την καταβολή της δεύτερης δόσης συνελήφθη, ενώ σε έρευνα στο γραφείο του εντοπίστηκαν φάκελοι με χρήματα. Η έρευνα των αρμόδιων αρχών αφορά τις πράξεις που αποδίδονται στον αστυνομικό και τα ποσά που φέρεται να μην απέδωσε.
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