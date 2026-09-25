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Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας
Ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων, κάτω των 15 ετών, μέσω πληροφοριακών συστημάτων
Συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων, κάτω των 15 ετών, μέσω πληροφοριακών συστημάτων.
Η σύλληψή του έγινε ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του εννέα φωτογραφίες οι οποίες ήταν αποθηκευμένες ως αρχεία σε «κλειδωμένο» ηλεκτρονικό φάκελο και περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων, κάτω των 15 ετών, μέσω πληροφοριακών συστημάτων.
Η σύλληψή του έγινε ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του εννέα φωτογραφίες οι οποίες ήταν αποθηκευμένες ως αρχεία σε «κλειδωμένο» ηλεκτρονικό φάκελο και περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
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