Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Τεράστια φυτεία με 2.189 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε στην Κορινθία, στα 3,3 εκατ. ευρώ το εκτιμώμενο κέρδος
Τεράστια φυτεία με 2.189 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε στην Κορινθία, στα 3,3 εκατ. ευρώ το εκτιμώμενο κέρδος
Συνελήφθη 27χρονος αλλοδαπός την ώρα που πότιζε και σκάλιζε τα δενδρύλλια
Μια ιδιαίτερα μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάνναβης, με 2.189 δενδρύλλια, εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κορινθία, βάζοντας τέλος στη δράση κυκλώματος που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 27χρονος αλλοδαπός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί του.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη.
Εκεί καλλιεργούνταν συνολικά 2.189 δενδρύλλια κάνναβης, με το ύψος τους να φτάνει έως και τα 2,10 μέτρα. Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε εγκατασταθεί στη φυτεία.
Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στον χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά στη φυτεία.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη ένας 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες στη φυτεία.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε να ποτίζει και να σκαλίζει τα δενδρύλλια, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επί τόπου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί του.
Κατά την έρευνα στον χώρο της φυτείας και στους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη.
Εκεί καλλιεργούνταν συνολικά 2.189 δενδρύλλια κάνναβης, με το ύψος τους να φτάνει έως και τα 2,10 μέτρα. Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε εγκατασταθεί στη φυτεία.
Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στον χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά στη φυτεία.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη ένας 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες στη φυτεία.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε να ποτίζει και να σκαλίζει τα δενδρύλλια, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επί τόπου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί του.
Κατά την έρευνα στον χώρο της φυτείας και στους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
12 κιλά και 876 γραμμάρια κάνναβης,
αυτοσχέδια αποξηραντήρια,
δεξαμενή,
θερμοκήπιο,
μηχάνημα-αποξηραντήριο,
όχημα,
ένα κινητό τηλέφωνο,
καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της φυτείας.
Η παρουσία αποξηραντηρίων και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων εντός του χώρου δείχνει ότι η δραστηριότητα δεν περιοριζόταν μόνο στην καλλιέργεια των φυτών, αλλά υπήρχε υποδομή για την περαιτέρω επεξεργασία της παραγωγής.
Ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση δίνει και το οικονομικό μέγεθος της φερόμενης δραστηριότητας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι θα αποκόμιζαν από την εγκληματική τους δράση ανέρχεται περίπου στα 3.300.000 ευρώ.
Ο 27χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
αυτοσχέδια αποξηραντήρια,
δεξαμενή,
θερμοκήπιο,
μηχάνημα-αποξηραντήριο,
όχημα,
ένα κινητό τηλέφωνο,
καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της φυτείας.
Η παρουσία αποξηραντηρίων και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων εντός του χώρου δείχνει ότι η δραστηριότητα δεν περιοριζόταν μόνο στην καλλιέργεια των φυτών, αλλά υπήρχε υποδομή για την περαιτέρω επεξεργασία της παραγωγής.
Ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση δίνει και το οικονομικό μέγεθος της φερόμενης δραστηριότητας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι θα αποκόμιζαν από την εγκληματική τους δράση ανέρχεται περίπου στα 3.300.000 ευρώ.
Ο 27χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
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