Τεράστια φυτεία με 2.189 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε στην Κορινθία, στα 3,3 εκατ. ευρώ το εκτιμώμενο κέρδος

12 κιλά και 876 γραμμάρια κάνναβης,αυτοσχέδια αποξηραντήρια,δεξαμενή,θερμοκήπιο,μηχάνημα-αποξηραντήριο,όχημα,ένα κινητό τηλέφωνο,καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της φυτείας.Η παρουσία αποξηραντηρίων και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων εντός του χώρου δείχνει ότι η δραστηριότητα δεν περιοριζόταν μόνο στην καλλιέργεια των φυτών, αλλά υπήρχε υποδομή για την περαιτέρω επεξεργασία της παραγωγής.Ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση δίνει και το οικονομικό μέγεθος της φερόμενης δραστηριότητας.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τοΟ 27χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.