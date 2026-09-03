Το «ευχαριστώ» του Παναγιώτη στον Μητσοτάκη για την ανακαίνιση του ειδικού σχολείου Ηλιούπολης: «Δεν μας αφήσατε στην τύχη μας»
Το «ευχαριστώ» του Παναγιώτη στον Μητσοτάκη για την ανακαίνιση του ειδικού σχολείου Ηλιούπολης: «Δεν μας αφήσατε στην τύχη μας»
Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος τον περασμένο Απρίλιο συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου αφού ο πρωθυπουργός διάβασε επιστολή που του έστειλε ζητώντας αλλαγές στο σχολείο του
Το δικό του «ευχαριστώ» στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανακαίνιση του ειδικού σχολείου στην Ηλιούπολη μέσω της ένταξής του στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» είπε ο νεαρός μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
Πρόκειται για τον μαθητή ο οποίος τον περασμένο Απρίλιο συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου αφού ο πρωθυπουργός διάβασε επιστολή που του έστειλε ζητώντας αλλαγές στο σχολείο του.
«Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η επιστολή. Ήταν γραμμένη με πόνο αλλά και προσμονή για όσα μπορούμε να κάνουμε» είχε πει τότε ο πρωθυπουργός στον Παναγιώτη ανακοινώνοντάς του ότι το ειδικό σχολείο Ηλιούπολης εντάσσεται στο «Μαριέττα Γιαννάκου».
Όπως λέει στο βίντεο του ilioupolinews ο Παναγιώτης «έχουν γίνει πολλές αλλαγές, από τις αίθουσες και τις τουαλέτες, μέχρι το προαύλιο που παίζουμε».
«Κύριε πρωθυπουργέ θα ήθελα να σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στην τύχη μας» καταλήγει στο βίντεό του ο νεαρός μαθητής από την Ηλιούπολη.
Το βίντεο του νεαρού Παναγιώτη
Υπενθυμίζεται ότι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» έχουν ανακασκευαστεί πλήρως 238 σχολεία μέσω της δωρεάς των τραπεζών που αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ σε βάθος 4ετιας.
Πρόκειται για τον μαθητή ο οποίος τον περασμένο Απρίλιο συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου αφού ο πρωθυπουργός διάβασε επιστολή που του έστειλε ζητώντας αλλαγές στο σχολείο του.
«Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η επιστολή. Ήταν γραμμένη με πόνο αλλά και προσμονή για όσα μπορούμε να κάνουμε» είχε πει τότε ο πρωθυπουργός στον Παναγιώτη ανακοινώνοντάς του ότι το ειδικό σχολείο Ηλιούπολης εντάσσεται στο «Μαριέττα Γιαννάκου».
Όπως λέει στο βίντεο του ilioupolinews ο Παναγιώτης «έχουν γίνει πολλές αλλαγές, από τις αίθουσες και τις τουαλέτες, μέχρι το προαύλιο που παίζουμε».
«Κύριε πρωθυπουργέ θα ήθελα να σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στην τύχη μας» καταλήγει στο βίντεό του ο νεαρός μαθητής από την Ηλιούπολη.
Το βίντεο του νεαρού Παναγιώτη
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Υπενθυμίζεται ότι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» έχουν ανακασκευαστεί πλήρως 238 σχολεία μέσω της δωρεάς των τραπεζών που αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ σε βάθος 4ετιας.
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