Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Άνδρας δάγκωσε οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία και της έκοψε το αυτί, στο νοσοκομείο η 54χρονη
Άνδρας δάγκωσε οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία και της έκοψε το αυτί, στο νοσοκομείο η 54χρονη
Το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου - Συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ ο δράστης
Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό στο αυτί μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής μία 54χρονη οδηγός ταξί, έπειτα από επίθεση που, σύμφωνα με την καταγγελία της, δέχθηκε από 35χρονο πελάτη της στη Νέα Ιωνία.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 4ης Οκτωβρίου 2026, όταν η 54χρονη φέρεται να ήρθε σε λογομαχία με τον πελάτη της.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 35χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον της και στη συνέχεια τη δάγκωσε στο πρόσωπο, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό και κόβοντας μέρος του αυτιού της.
Η 54χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ο 35χρονος συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 4ης Οκτωβρίου 2026, όταν η 54χρονη φέρεται να ήρθε σε λογομαχία με τον πελάτη της.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 35χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον της και στη συνέχεια τη δάγκωσε στο πρόσωπο, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό και κόβοντας μέρος του αυτιού της.
Η 54χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ο 35χρονος συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα