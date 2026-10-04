Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
23χρονη έγκυος στο Λαύριο κατήγγειλε τον 31χρονο πρώην σύντροφό της για απειλές και παραβίαση δικαστικής απόφασης
23χρονη έγκυος στο Λαύριο κατήγγειλε τον 31χρονο πρώην σύντροφό της για απειλές και παραβίαση δικαστικής απόφασης
Η νεαρή ανέφερε ότι δεχόταν απειλητικά τηλεφωνήματα – Η καταγγελία υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής
Καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή υπέβαλε μία 23χρονη έγκυος σε βάρος του 31χρονου πρώην συντρόφου της στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η νεαρή γυναίκα, ο 31χρονος φέρεται να επικοινωνούσε μαζί της τηλεφωνικά και να την απειλούσε.
Σε βάρος του άνδρα διερευνάται επίσης παράβαση που αφορά παραβίαση δικαστικής απόφασης.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής σχέση μεταξύ των δύο, ούτε εάν ο 31χρονος είναι ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 23χρονη.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η νεαρή γυναίκα, ο 31χρονος φέρεται να επικοινωνούσε μαζί της τηλεφωνικά και να την απειλούσε.
Σε βάρος του άνδρα διερευνάται επίσης παράβαση που αφορά παραβίαση δικαστικής απόφασης.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής σχέση μεταξύ των δύο, ούτε εάν ο 31χρονος είναι ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 23χρονη.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
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