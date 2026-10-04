Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Στην εκκλησία με τα κατοικίδιά τους για την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Σκύλοι, γάτες και πουλιά παίρνουν την ευλογία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Φραγκίσκου στην Κέρκυρα
Στην εκκλησία με τα κατοικίδιά τους για την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Σκύλοι, γάτες και πουλιά παίρνουν την ευλογία στον προαύλιο χώρο του Αγίου Φραγκίσκου στην Κέρκυρα
Η ευλογία των ζώων αυτή τη μέρα, αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές εκδηλώσεις στην Κέρκυρα
Με τα κατοικίδιά τους θα προσέλθουν και φέτος πιστοί, ορθόδοξοι και καθολικοί, στον ιερό ναό Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης στην Κέρκυρα, όπου σήμερα, 4 Οκτωβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Φραγκίσκου και της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία των ζώων.
Η τελετή θα γίνει στις 8 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του ιστορικού καθολικού ναού, στην οδό Νικηφόρου Θεοτόκη, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας για τη μνήμη του Αγίου Φραγκίσκου.
Την ευλογία των ζώων θα τελέσει ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και Αποστολικός Διαχειριστής του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Αλτουβάς.
Σκύλοι, γάτες, πουλιά και άλλα κατοικίδια θα βρεθούν στον προαύλιο χώρο του ναού, σε ένα έθιμο που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ημέρα μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί από την Καθολική Εκκλησία προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος.
Η ευλογία των ζώων αυτή τη μέρα, αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές εκδηλώσεις στην Κέρκυρα.
Ο ιερός ναός Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης είναι ένα από τα ιστορικότερα καθολικά μνημεία της πόλης της Κέρκυρας. Ο ακριβής χρόνος ίδρυσής του δεν είναι γνωστός. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, το 1367 παραχωρήθηκε στο Τάγμα των Κοινοβιακών Μοναχών του Αγίου Φραγκίσκου, ενώ το 1621 ανακαινίστηκε και καθαγιάστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Benedetto Bragadino.
Ο ναός είναι μονόκλιτη βασιλική με χαρακτηριστικό ρωμανικό κωδωνοστάσιο και διαθέτει παρεκκλήσια και βήματα αφιερωμένα σε αγίους της Καθολικής Εκκλησίας.
Η σημερινή τελετή αποτελεί συνέχεια ενός εθίμου που έχει διατηρηθεί στην Κέρκυρα και συνδέει τη θρησκευτική παράδοση με τη σύγχρονη σχέση των ανθρώπων με τα ζώα, τα οποία για πολλούς ανθρώπους αποτελούν πλέον αναπόσπαστο της οικογένειας τους.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η τελετή θα γίνει στις 8 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του ιστορικού καθολικού ναού, στην οδό Νικηφόρου Θεοτόκη, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας για τη μνήμη του Αγίου Φραγκίσκου.
Την ευλογία των ζώων θα τελέσει ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και Αποστολικός Διαχειριστής του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Αλτουβάς.
Σκύλοι, γάτες, πουλιά και άλλα κατοικίδια θα βρεθούν στον προαύλιο χώρο του ναού, σε ένα έθιμο που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ημέρα μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί από την Καθολική Εκκλησία προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος.
Η ευλογία των ζώων αυτή τη μέρα, αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές εκδηλώσεις στην Κέρκυρα.
Ο ιερός ναός Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης είναι ένα από τα ιστορικότερα καθολικά μνημεία της πόλης της Κέρκυρας. Ο ακριβής χρόνος ίδρυσής του δεν είναι γνωστός. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, το 1367 παραχωρήθηκε στο Τάγμα των Κοινοβιακών Μοναχών του Αγίου Φραγκίσκου, ενώ το 1621 ανακαινίστηκε και καθαγιάστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Benedetto Bragadino.
Ο ναός είναι μονόκλιτη βασιλική με χαρακτηριστικό ρωμανικό κωδωνοστάσιο και διαθέτει παρεκκλήσια και βήματα αφιερωμένα σε αγίους της Καθολικής Εκκλησίας.
Η σημερινή τελετή αποτελεί συνέχεια ενός εθίμου που έχει διατηρηθεί στην Κέρκυρα και συνδέει τη θρησκευτική παράδοση με τη σύγχρονη σχέση των ανθρώπων με τα ζώα, τα οποία για πολλούς ανθρώπους αποτελούν πλέον αναπόσπαστο της οικογένειας τους.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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