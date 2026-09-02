Διακοπή κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια, έσβησε η φωτιά στον Ασπρόπυργο

Διεκόπη από τις 21:40 της Τετάρτης (2/9) η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος - 'Ανω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος - Άνω Λιόσια, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου, και πλέον έχει σβήσει.Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 2302 (Πειραιάς - Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 2303 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου.Λόγω της φωτιάς, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους,Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 21:15, σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκκα Κάτσαρη κοντά στις γραμμές του προαστιακού σιδηρόδρομου. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά.