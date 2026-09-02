ΔΕΘ 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας

εκδηλώσεων – ομιλιών και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας - πορειών, στο κέντρο της πόλης ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.



Συγκεκριμένα:



Παρασκευής (04-09-2026) μέχρι και την 8 μ.μ. την Κυριακή (06-09-2026) δε θα επιτρέπεται η στάση - στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:



- Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.



- Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.







- Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.



- Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης.



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- Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου.



- Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.



- Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.



Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο διεξαγωγής της 90ης ΔΕΘ και ενόψει των παράλληλωνκαι των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας - πορειών, στο κέντρο της πόλης ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.Συγκεκριμένα:Από τις 6 το πρωί της(04-09-2026) μέχρι και την 8 μ.μ. την(06-09-2026) δε θα επιτρέπεται η στάση - στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:- Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.- Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.- Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.- Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.- Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης.- Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.- Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου.- Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.- Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.

- Ολυμπιάδος, από Ελένης Ζωγράφου μέχρι Κασσάνδρου.



- Βιζυηνού, από Πανεπιστημίου μέχρι Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.



Από τις 3 μμ την Πέμπτη (03-09-2026) μέχρι και την 8 μμ την Κυριακή (06-09-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση - στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:



-Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.



-Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.



Το Σάββατο (05-09-2025), τις 3 μμ σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:



-Λ.Στρατού, από Αλ. Παπαναστασίου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.



-Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.



-Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.



-Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.



-Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.



-Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.



-Κων/νου Καραμανλή, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.



-Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.



-Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.



-Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.



-Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.



-Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.



-Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.



-Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.



- Μ. Ανδρόνικου, καθ’ όλο το μήκος της.



Το Σάββατο (05-09-2026) από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, δεν θα επιτρέπεται η στάση - στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.



Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ. Αλεξάνδρου.



Η Tροχαία καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τους παραπάνω δρόμους.



Από τις 3 μμ το Σάββατο (05-09-2026) και μέχρι το πέρας των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σταδιακά, από ανατολικά προς δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη - Περιφερειακής οδού - Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) - Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου - Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.