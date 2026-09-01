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ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενοχή για 22 κατηγορούμενους σε μεγάλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη πρότεινε ο εισαγγελέας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενοχή για 22 κατηγορούμενους σε μεγάλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη πρότεινε ο εισαγγελέας
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, προκειμένου να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων
Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων σε μια ακόμη υπόθεση παράνομων δηλώσεων εκτάσεων για την είσπραξη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε σήμερα ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Διονύσης Μουζάκης, αγορεύοντας στη δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση ενώπιον Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Σύμφωνα με στοιχεία της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, φέρονται να δήλωναν ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, προκειμένου να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων.
Ωστόσο σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση οι συγκεκριμένες εκτάσεις είτε ανήκαν στο Δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα και δεν βρίσκονταν στην κυριότητα εκείνων που τις δήλωναν.
Κατά την αγόρευσή του ο κ. Μουζάκης υποστήριξε ότι από την αποδεικτική διαδικασία δεν προέκυψε πραγματική αγροτική δραστηριότητα από την πλευρά των κατηγορουμένων, ικανή να δικαιολογήσει την καταβολή των ενισχύσεων.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι εκτάσεις που εμφανίζονταν στις δηλώσεις βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο κατοικίας των ενδιαφερομένων, ενώ δεν διαπιστώθηκε μεταφορά του ζωικού τους κεφαλαίου στις συγκεκριμένες περιοχές ούτε η πραγματοποίηση των απαιτούμενων αγροτικών εργασιών.
Ακόμη, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας έκανε ειδική αναφορά στους πρώτους 16 κατηγορουμένους, υποστηρίζοντας ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εκτάσεων που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν τους ανήκαν.
Κλείνοντας την αγόρευσή του, ο Διονύσης Μουζάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς την έκβαση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η ενοχή και των 22 κατηγορουμένων αποδεικνύεται πλήρως και ζητώντας την καταδίκη τους για τις πράξεις που τους αποδίδονται.
Η δίκη συνεχίζεται.
Σύμφωνα με στοιχεία της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, φέρονται να δήλωναν ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, προκειμένου να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων.
Ωστόσο σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση οι συγκεκριμένες εκτάσεις είτε ανήκαν στο Δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα και δεν βρίσκονταν στην κυριότητα εκείνων που τις δήλωναν.
Κατά την αγόρευσή του ο κ. Μουζάκης υποστήριξε ότι από την αποδεικτική διαδικασία δεν προέκυψε πραγματική αγροτική δραστηριότητα από την πλευρά των κατηγορουμένων, ικανή να δικαιολογήσει την καταβολή των ενισχύσεων.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι εκτάσεις που εμφανίζονταν στις δηλώσεις βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο κατοικίας των ενδιαφερομένων, ενώ δεν διαπιστώθηκε μεταφορά του ζωικού τους κεφαλαίου στις συγκεκριμένες περιοχές ούτε η πραγματοποίηση των απαιτούμενων αγροτικών εργασιών.
Ακόμη, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας έκανε ειδική αναφορά στους πρώτους 16 κατηγορουμένους, υποστηρίζοντας ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εκτάσεων που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν τους ανήκαν.
Κλείνοντας την αγόρευσή του, ο Διονύσης Μουζάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς την έκβαση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η ενοχή και των 22 κατηγορουμένων αποδεικνύεται πλήρως και ζητώντας την καταδίκη τους για τις πράξεις που τους αποδίδονται.
Η δίκη συνεχίζεται.
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