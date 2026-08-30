Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες
Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε άμεση εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος και της επιχείρησης κατάσβεσης
Στον Ωρωπό, όπου νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής (30/8) εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση, μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος και της επιχείρησης κατάσβεσης.
Κατά την παρουσία του στην περιοχή, συναντήθηκε με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντές που συνδράμουν στην επιχείρηση, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Λίγο μετά τις 17:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Δείτε φωτογραφίες:
Κατά την παρουσία του στην περιοχή, συναντήθηκε με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντές που συνδράμουν στην επιχείρηση, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Λίγο μετά τις 17:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Δείτε φωτογραφίες:
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