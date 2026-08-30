Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Ευάγγελος Τουρνάς Ωρωπός

Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε άμεση εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος και της επιχείρησης κατάσβεσης

Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες
Στον Ωρωπό, όπου νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής (30/8) εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση, μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος και της επιχείρησης κατάσβεσης.

Κατά την παρουσία του στην περιοχή, συναντήθηκε με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντές που συνδράμουν στην επιχείρηση, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Λίγο μετά τις 17:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Δείτε φωτογραφίες:

Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες
Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες
Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες
Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες
Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες
Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες
Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες
Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες
Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες
Στο πύρινο μέτωπο του Ωρωπού ο Τουρνάς, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν, δείτε φωτογραφίες

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της διατροφής

Το μέλλον της διατροφής

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης