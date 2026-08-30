Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Τζόκερ 30/8/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 30/8/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 30 Αυγούστου 2026 η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 5.500.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 2, 10, 21, 26, 32 και Τζόκερ ο αριθμός 1.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 2, 10, 21, 26, 32 και Τζόκερ ο αριθμός 1.
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