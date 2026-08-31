Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Αναβολή στη μαζική δίκη 485 φερόμενων ηγετών της συμμορίας στο Ελ Σαλβαδόρ
Αναβολή στη μαζική δίκη 485 φερόμενων ηγετών της συμμορίας στο Ελ Σαλβαδόρ
Δικάζονται ομαδικά για περισσότερα από 47.000 εγκλήματα - Η εισαγγελία έχει ζητήσει ποινές «χιλιάδων ετών»
Η σαλβαδοριανή προεδρία ανακοίνωσε χθες Κυριακή την αναβολή της απαγγελίας της ετυμηγορίας που αναμενόταν σήμερα σε βάρος σχεδόν 500 φερόμενων ως ηγετών της συμμορίας Mara Salvatrucha (MS-13), που δικάζονται ομαδικά από τον Απρίλιο για πάνω από 47.000 εγκλήματα.
Η απαγγελία της ετυμηγορίας «αναβλήθηκε», ανέφερε η προεδρία σε μήνυμά της προς δημοσιογράφους, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους, προσθέτοντας πως θα ενημερώσει για τη νέα ημερομηνία μόλις οριστεί.
Πρόκειται για την πρώτη ομαδική δίκη στο Σαλβαδόρ σε βάρος δομής διοίκησης συμμοριών, πιο συγκεκριμένα 485 φερόμενων ως ηγετών της συμμορίας μεταξύ του 2012 και του 2022, που παρίστανται εξ αποστάσεως στη δίκη τους -- είναι έγκλειστοι σε διάφορες φυλακές.
Η Μάρα Σαλβατρούτσα, που σχηματίστηκε τα χρόνια του 1990 στις ΗΠΑ, συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες και πιο αδίστακτες εγκληματικές οργανώσεις της κεντρικής Αμερικής.
Δικαστήριο θα απαγγείλει τις ετυμηγορίες του για «πάνω από 47.420 κατηγορίες» σε βάρος τους, κατά την εισαγγελία. Ανάμεσά τους είναι κάπου 29.000 ανθρωποκτονίες, για τις οποίες κατηγορούνται 22 ηγετικά μέλη της οργάνωσης, γυναικοκτονίες, εμπορία όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις κ.ά. ποινικά αδικήματα.
Τον Ιούνιο, η εισαγγελία υποσχόταν «χιλιάδες χρόνια» κάθειρξης στους ηγέτες της MS-13.
Στην εξουσία από το 2019, ο Σαλβαδοριανός πρόεδρος της δεξιάς Ναγίμπ Μπουκέλε χαίρει υψηλής δημοτικότητας εξαιτίας του «πολέμου» κατά των συμμοριών που διεξάγει από το 2022, βασιζόμενος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, στο πλαίσιο της οποίας όμως διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν πως έχουν διαπραχτεί αθρόες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο αρχηγός του κράτους έφτασε στο σημείο να συγκρίνει την ομαδική δίκη με αυτήν στη Νυρεμβέργη, που αντιμετώπισαν ηγέτες της ναζιστικής Γερμανίας, στο λυκόφως του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Η ομαδική εκδίκαση των υποθέσεών τους παραβιάζει το δικαίωμα τους σε δίκαιη δίκη, κρίνουν ωστόσο ΜΚΟ.
Η απαγγελία της ετυμηγορίας «αναβλήθηκε», ανέφερε η προεδρία σε μήνυμά της προς δημοσιογράφους, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους, προσθέτοντας πως θα ενημερώσει για τη νέα ημερομηνία μόλις οριστεί.
Πρόκειται για την πρώτη ομαδική δίκη στο Σαλβαδόρ σε βάρος δομής διοίκησης συμμοριών, πιο συγκεκριμένα 485 φερόμενων ως ηγετών της συμμορίας μεταξύ του 2012 και του 2022, που παρίστανται εξ αποστάσεως στη δίκη τους -- είναι έγκλειστοι σε διάφορες φυλακές.
Η Μάρα Σαλβατρούτσα, που σχηματίστηκε τα χρόνια του 1990 στις ΗΠΑ, συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες και πιο αδίστακτες εγκληματικές οργανώσεις της κεντρικής Αμερικής.
Δικαστήριο θα απαγγείλει τις ετυμηγορίες του για «πάνω από 47.420 κατηγορίες» σε βάρος τους, κατά την εισαγγελία. Ανάμεσά τους είναι κάπου 29.000 ανθρωποκτονίες, για τις οποίες κατηγορούνται 22 ηγετικά μέλη της οργάνωσης, γυναικοκτονίες, εμπορία όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις κ.ά. ποινικά αδικήματα.
Τον Ιούνιο, η εισαγγελία υποσχόταν «χιλιάδες χρόνια» κάθειρξης στους ηγέτες της MS-13.
Στην εξουσία από το 2019, ο Σαλβαδοριανός πρόεδρος της δεξιάς Ναγίμπ Μπουκέλε χαίρει υψηλής δημοτικότητας εξαιτίας του «πολέμου» κατά των συμμοριών που διεξάγει από το 2022, βασιζόμενος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, στο πλαίσιο της οποίας όμως διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν πως έχουν διαπραχτεί αθρόες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο αρχηγός του κράτους έφτασε στο σημείο να συγκρίνει την ομαδική δίκη με αυτήν στη Νυρεμβέργη, που αντιμετώπισαν ηγέτες της ναζιστικής Γερμανίας, στο λυκόφως του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Η ομαδική εκδίκαση των υποθέσεών τους παραβιάζει το δικαίωμα τους σε δίκαιη δίκη, κρίνουν ωστόσο ΜΚΟ.
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