Δύο νεκροί από ουκρανική πυραυλική επίθεση στο Μπιέλγκοροντ
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Δύο νεκροί από ουκρανική πυραυλική επίθεση στο Μπιέλγκοροντ

Δεκαέξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων επτά έφηβοι - Πυρκαγιές σε αποθήκες μετά το πλήγμα

Δύο νεκροί από ουκρανική πυραυλική επίθεση στο Μπιέλγκοροντ
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Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας 16χρονος, σκοτώθηκαν και ακόμη 16 τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στην πόλη Μπιέλγκοροντ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται επτά έφηβοι και έφηβες ηλικίας 16 έως 17 ετών.

Ο ασκών χρέη περιφερειάρχη της ομώνυμης περιοχής, Αλεξάντερ Σουβάεφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η επίθεση ήταν ουκρανική και έπληξε, μεταξύ άλλων, εμπορική εγκατάσταση στην πόλη.



Από το πλήγμα προκλήθηκαν επίσης πυρκαγιές σε επτά αποθήκες στο Μπιέλγκοροντ.

Σύμφωνα με τον Σουβάεφ, ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε δύο νεκρούς και 16 τραυματίες, μεταξύ των οποίων επτά ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών.
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