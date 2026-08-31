Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Δύο νεκροί από ουκρανική πυραυλική επίθεση στο Μπιέλγκοροντ
Δύο νεκροί από ουκρανική πυραυλική επίθεση στο Μπιέλγκοροντ
Δεκαέξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων επτά έφηβοι - Πυρκαγιές σε αποθήκες μετά το πλήγμα
Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας 16χρονος, σκοτώθηκαν και ακόμη 16 τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στην πόλη Μπιέλγκοροντ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται επτά έφηβοι και έφηβες ηλικίας 16 έως 17 ετών.
Ο ασκών χρέη περιφερειάρχη της ομώνυμης περιοχής, Αλεξάντερ Σουβάεφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η επίθεση ήταν ουκρανική και έπληξε, μεταξύ άλλων, εμπορική εγκατάσταση στην πόλη.
Από το πλήγμα προκλήθηκαν επίσης πυρκαγιές σε επτά αποθήκες στο Μπιέλγκοροντ.
Σύμφωνα με τον Σουβάεφ, ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε δύο νεκρούς και 16 τραυματίες, μεταξύ των οποίων επτά ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών.
Ο ασκών χρέη περιφερειάρχη της ομώνυμης περιοχής, Αλεξάντερ Σουβάεφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η επίθεση ήταν ουκρανική και έπληξε, μεταξύ άλλων, εμπορική εγκατάσταση στην πόλη.
🚨🇺🇦🇷🇺 UCRANIA A LA OFENSIVA: DURO ATAQUE SOBRE BELGOROD— Global News (@LaVozGlobal) August 30, 2026
🔥 Belgorod fue golpeada en múltiples puntos este domingo 30 de agosto.
Los ataques alcanzaron infraestructura energética y logística de la ciudad rusa, contrario a Rusia que ataca primordialmente a las áreas de civiles… pic.twitter.com/U1pRabw4Ok
Από το πλήγμα προκλήθηκαν επίσης πυρκαγιές σε επτά αποθήκες στο Μπιέλγκοροντ.
Σύμφωνα με τον Σουβάεφ, ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε δύο νεκρούς και 16 τραυματίες, μεταξύ των οποίων επτά ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών.
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