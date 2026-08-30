Δύο συλλήψεις οδηγών χωρίς δίπλωμα στην Κοζάνη
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Δύο συλλήψεις οδηγών χωρίς δίπλωμα στην Κοζάνη

Ο 29χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο και ο 19χρονος μοτοσικλέτα

Δύο συλλήψεις οδηγών χωρίς δίπλωμα στην Κοζάνη
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Κοζάνης και της ΔΙΑΣ, σε περιοχές της Κοζάνης ένας 29χρονος και ένας 19χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για στέρηση άδειας οδήγησης και για το αδίκημα της απείθειας. 

Ειδικότερα, συνελήφθη σήμερα (30/8) ο 29χρονος διότι οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα. Το δίπλωμα του είχε αφαιρεθεί από την τροχαία. 

Ο 19χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, συνεχίζοντας την πορεία του. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, πλην όμως ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι στερούνταν της άδειας ικανότητας οδήγησης για την μοτοσικλέτα. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης.

Σε βάρος των συλληφθέντων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους, για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και για το αδίκημα της απείθειας, κατά περίπτωση, θα υποβληθούν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

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