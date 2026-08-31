Στα 5 ημερησίως μειώθηκαν το Σαββατοκύριακο οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ
Στα 5 ημερησίως μειώθηκαν το Σαββατοκύριακο οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ
Μόνο μικρού μεγέθους πλοία καταγράφηκαν να περνούν, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις σε σκάφη στην περιοχή
Δραματικά περιορισμένη παραμένει η εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που καταγράφηκαν να διασχίζουν το στρατηγικής σημασίας πέρασμα μειώθηκε σε μόλις πέντε ημερησίως το Σαββατοκύριακο. Οι ναυτιλιακές εταιρείες κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων, ενώ ο πραγματικός αριθμός των διελεύσεων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, καθώς ορισμένα πλοία απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης εμπορευμάτων Kpler, που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο αριθμός των ορατών εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ περιορίστηκε στα πέντε ανά ημέρα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Η κίνηση αφορούσε αποκλειστικά μικρού μεγέθους πλοία, γεγονός που αποτυπώνει την αυξημένη επιφυλακτικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων στην περιοχή.
Μεταξύ των πλοίων που καταγράφηκαν ήταν δύο μεταφορείς υγραερίου (LPG carriers). Το ένα εξήλθε από τα Στενά μέσω της ιρανικής διαδρομής, ενώ το δεύτερο απέπλευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατευθύνεται προς την Ινδία.
Ορισμένα σκάφη απενεργοποιούν το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (AIS), μέσω του οποίου μεταδίδεται η θέση τους, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τον κίνδυνο να εντοπιστούν και να αποτελέσουν στόχο επίθεσης.
Αυτό σημαίνει ότι οι καταγεγραμμένες διελεύσεις δεν αποτυπώνουν κατ' ανάγκην το σύνολο της πραγματικής κίνησης στο θαλάσσιο πέρασμα.
Μεταξύ αυτών βρισκόταν και ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου (VLCC), φορτωμένο με δύο εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Κατάρ.
Το δεξαμενόπλοιο εξήλθε από τα Στενά έχοντας απενεργοποιημένο τον αναμεταδότη του.
Η υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ κινούνταν προς το εσωτερικό των Στενών του Ορμούζ το Σάββατο.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης εμπορευμάτων Kpler, που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο αριθμός των ορατών εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ περιορίστηκε στα πέντε ανά ημέρα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Η κίνηση αφορούσε αποκλειστικά μικρού μεγέθους πλοία, γεγονός που αποτυπώνει την αυξημένη επιφυλακτικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων στην περιοχή.
Μεταξύ των πλοίων που καταγράφηκαν ήταν δύο μεταφορείς υγραερίου (LPG carriers). Το ένα εξήλθε από τα Στενά μέσω της ιρανικής διαδρομής, ενώ το δεύτερο απέπλευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατευθύνεται προς την Ινδία.
Πιθανόν περισσότερες οι πραγματικές διελεύσειςΟ πραγματικός αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται πάντως να είναι μεγαλύτερος από εκείνον που εμφανίζεται στα διαθέσιμα δεδομένα.
Ορισμένα σκάφη απενεργοποιούν το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (AIS), μέσω του οποίου μεταδίδεται η θέση τους, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τον κίνδυνο να εντοπιστούν και να αποτελέσουν στόχο επίθεσης.
Αυτό σημαίνει ότι οι καταγεγραμμένες διελεύσεις δεν αποτυπώνουν κατ' ανάγκην το σύνολο της πραγματικής κίνησης στο θαλάσσιο πέρασμα.
Την Παρασκευή είχαν περάσει 14 πλοίαΗ εικόνα ήταν αισθητά διαφορετική την Παρασκευή, όταν 14 πλοία καταγράφηκαν να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ.
Μεταξύ αυτών βρισκόταν και ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου (VLCC), φορτωμένο με δύο εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Κατάρ.
Το δεξαμενόπλοιο εξήλθε από τα Στενά έχοντας απενεργοποιημένο τον αναμεταδότη του.
Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμαΤην ίδια ώρα, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή παραμένουν αυξημένοι.
Η υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ κινούνταν προς το εσωτερικό των Στενών του Ορμούζ το Σάββατο.
Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις ενισχύουν την επιφυλακτικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών και περιορίζουν ακόμη περισσότερο την κίνηση σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.
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