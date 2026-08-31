Αντάρτες στην Κολομβία κρατούν δεκανέα της Λεγεώνας των Ξένων: «Είναι ζωντανός»
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Αντάρτες

Αντάρτες στην Κολομβία κρατούν δεκανέα της Λεγεώνας των Ξένων: «Είναι ζωντανός»

Το EMC ανέλαβε την ευθύνη για την αιχμαλώτισή του και ανακοίνωσε ότι κρατείται από τις 6 Αυγούστου

Αντάρτες στην Κολομβία κρατούν δεκανέα της Λεγεώνας των Ξένων: «Είναι ζωντανός»
Την ευθύνη για την αιχμαλώτιση Κολομβιανού στρατιωτικού που υπηρετεί στη γαλλική Λεγεώνα των Ξένων ανέλαβε την Κυριακή το Γενικό Κεντρικό Επιτελείο (EMC), η μεγαλύτερη παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC. Η οργάνωση ανακοίνωσε παράλληλα ότι ο δεκανέας Χοσέ Ολχέρ Μέλο Τσάρι παραμένει «στη ζωή».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, δυνάμεις του Γενικού Κεντρικού Επιτελείου (EMC) «αναχαίτισαν και αιχμαλώτισαν τον δεκανέα Χοσέ Ολχέρ Μέλο Τσάρι, ενεργό μέλος του γαλλικού στρατού που ανήκει στη Λεγεώνα των Ξένων».

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο στρατιωτικός αιχμαλωτίστηκε ενώ «βρισκόταν στην κολομβιανή επικράτεια» στις 6 Αυγούστου.

Το EMC, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη οργάνωση διαφωνούντων των πρώην ανταρτών των FARC, ανέλαβε έτσι επισήμως την ευθύνη για την υπόθεση και διαβεβαίωσε ότι ο Κολομβιανός στρατιωτικός εξακολουθεί να βρίσκεται «στη ζωή»

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