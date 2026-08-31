Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Αντάρτες στην Κολομβία κρατούν δεκανέα της Λεγεώνας των Ξένων: «Είναι ζωντανός»
Αντάρτες στην Κολομβία κρατούν δεκανέα της Λεγεώνας των Ξένων: «Είναι ζωντανός»
Το EMC ανέλαβε την ευθύνη για την αιχμαλώτισή του και ανακοίνωσε ότι κρατείται από τις 6 Αυγούστου
Την ευθύνη για την αιχμαλώτιση Κολομβιανού στρατιωτικού που υπηρετεί στη γαλλική Λεγεώνα των Ξένων ανέλαβε την Κυριακή το Γενικό Κεντρικό Επιτελείο (EMC), η μεγαλύτερη παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC. Η οργάνωση ανακοίνωσε παράλληλα ότι ο δεκανέας Χοσέ Ολχέρ Μέλο Τσάρι παραμένει «στη ζωή».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, δυνάμεις του Γενικού Κεντρικού Επιτελείου (EMC) «αναχαίτισαν και αιχμαλώτισαν τον δεκανέα Χοσέ Ολχέρ Μέλο Τσάρι, ενεργό μέλος του γαλλικού στρατού που ανήκει στη Λεγεώνα των Ξένων».
Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο στρατιωτικός αιχμαλωτίστηκε ενώ «βρισκόταν στην κολομβιανή επικράτεια» στις 6 Αυγούστου.
Το EMC, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη οργάνωση διαφωνούντων των πρώην ανταρτών των FARC, ανέλαβε έτσι επισήμως την ευθύνη για την υπόθεση και διαβεβαίωσε ότι ο Κολομβιανός στρατιωτικός εξακολουθεί να βρίσκεται «στη ζωή»
Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, δυνάμεις του Γενικού Κεντρικού Επιτελείου (EMC) «αναχαίτισαν και αιχμαλώτισαν τον δεκανέα Χοσέ Ολχέρ Μέλο Τσάρι, ενεργό μέλος του γαλλικού στρατού που ανήκει στη Λεγεώνα των Ξένων».
Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο στρατιωτικός αιχμαλωτίστηκε ενώ «βρισκόταν στην κολομβιανή επικράτεια» στις 6 Αυγούστου.
Το EMC, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη οργάνωση διαφωνούντων των πρώην ανταρτών των FARC, ανέλαβε έτσι επισήμως την ευθύνη για την υπόθεση και διαβεβαίωσε ότι ο Κολομβιανός στρατιωτικός εξακολουθεί να βρίσκεται «στη ζωή»
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