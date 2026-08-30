Αποκαταστάθηκε η τηλεματική στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ: Κυβερνοεπίθεση προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας, λέει ο ΟΑΣΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΑΣΑ Επιβάτες Λεωφορεία Δρομολόγια Τρόλεϊ

Αποκαταστάθηκε η τηλεματική στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ: Κυβερνοεπίθεση προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας, λέει ο ΟΑΣΑ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων

Αποκαταστάθηκε η τηλεματική στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ: Κυβερνοεπίθεση προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας, λέει ο ΟΑΣΑ
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Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί και μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας αύριο, Δευτέρα 31/8/2026, θα έχει αποκατασταθεί το σύνολο της λειτουργικότητας.

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείωνκαι τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή. Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του.

«Ο ΟΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους» καταλήγει η ανακοίνωση του Οργανισμού.
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