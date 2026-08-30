Αποκαταστάθηκε η τηλεματική στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ: Κυβερνοεπίθεση προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας, λέει ο ΟΑΣΑ
Αποκαταστάθηκε η τηλεματική στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ: Κυβερνοεπίθεση προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας, λέει ο ΟΑΣΑ
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων
Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.
Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί και μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας αύριο, Δευτέρα 31/8/2026, θα έχει αποκατασταθεί το σύνολο της λειτουργικότητας.
Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείωνκαι τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή. Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του.
«Ο ΟΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους» καταλήγει η ανακοίνωση του Οργανισμού.
Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί και μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας αύριο, Δευτέρα 31/8/2026, θα έχει αποκατασταθεί το σύνολο της λειτουργικότητας.
Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείωνκαι τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή. Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του.
«Ο ΟΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους» καταλήγει η ανακοίνωση του Οργανισμού.
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