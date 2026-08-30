Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Φωτιά τώρα σε δάσος στην Λάιστα Ιωαννίνων, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά τώρα σε δάσος στην Λάιστα Ιωαννίνων, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (30/8) σε δάσος στην Λάιστα Ιωαννίνων.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 30 Αυγούστου 2026, περίπου στις 20:30.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 30 Αυγούστου 2026, περίπου στις 20:30.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.
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