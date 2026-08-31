Πάνω από τα 90 δολάρια το Brent μετά το αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν
Πάνω από τα 90 δολάρια το Brent μετά το αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν
Άνοδος άνω του 2% στις τιμές του πετρελαίου καθώς αναζωπυρώνονται οι ανησυχίες για τα Στενά του Ορμούζ
Ισχυρή άνοδο άνω του 2% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά εκ νέου τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές αντιδρούν στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά το αμερικανικό πλήγμα σε δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ, στα Στενά του Ορμούζ.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονταν κατά 2,52%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 90,32 δολάρια το βαρέλι.
Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), καταγράφοντας κέρδη 2,41% και φθάνοντας στα 85,41 δολάρια το βαρέλι.
Η άνοδος ακολούθησε την αμερικανική επίθεση το βράδυ της Κυριακής εναντίον δύο ιρανικών εκτοξευτήρων στο νησί Λαράκ, στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.
Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτού διακινείται σημαντικό μέρος του πετρελαίου που κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές.
Οι εξελίξεις στην περιοχή βρίσκονται έτσι εκ νέου στο επίκεντρο των επενδυτών, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να επηρεάσει τόσο τη διεθνή προσφορά όσο και τις τιμές της ενέργειας.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονταν κατά 2,52%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 90,32 δολάρια το βαρέλι.
Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), καταγράφοντας κέρδη 2,41% και φθάνοντας στα 85,41 δολάρια το βαρέλι.
Η άνοδος ακολούθησε την αμερικανική επίθεση το βράδυ της Κυριακής εναντίον δύο ιρανικών εκτοξευτήρων στο νησί Λαράκ, στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.
Ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του ΟρμούζΗ νέα στρατιωτική ένταση ενίσχυσε τις ανησυχίες των αγορών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και για τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στη διακίνηση πετρελαίου.
Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτού διακινείται σημαντικό μέρος του πετρελαίου που κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές.
Οι εξελίξεις στην περιοχή βρίσκονται έτσι εκ νέου στο επίκεντρο των επενδυτών, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να επηρεάσει τόσο τη διεθνή προσφορά όσο και τις τιμές της ενέργειας.
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