Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Ακυβέρνητο ιστιοφόρο στα ανοιχτά της Ρόδου
Ακυβέρνητο ιστιοφόρο στα ανοιχτά της Ρόδου
Στο σκάφος επιβαίνουν τρία άτομα
Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης πλέει ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου στα ανοιχτά της Ρόδου.
Στο ιστιοφόρο που ρυμουλκείται στο λιμάνι της Ρόδου από σκάφος συνοδεία πλωτού και ναυαγοσωστικού του Λιμενικού επιβαίνουν τρία άτομα.
Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.
Στο ιστιοφόρο που ρυμουλκείται στο λιμάνι της Ρόδου από σκάφος συνοδεία πλωτού και ναυαγοσωστικού του Λιμενικού επιβαίνουν τρία άτομα.
Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.
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