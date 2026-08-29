Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Έβρος: Σύλληψη αλλοδαπού διακινητή που μετέφερε έξι μη νόμιμους μετανάστες
Έβρος: Σύλληψη αλλοδαπού διακινητή που μετέφερε έξι μη νόμιμους μετανάστες
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή, που μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Έβρο.
Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, εντόπισαν τον άνδρα να κινείται με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο σε επαρχιακή οδό της περιοχής.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο όχημα επέβαιναν έξι μη νόμιμοι μετανάστες.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου. Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, εντόπισαν τον άνδρα να κινείται με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο σε επαρχιακή οδό της περιοχής.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο όχημα επέβαιναν έξι μη νόμιμοι μετανάστες.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου. Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.
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