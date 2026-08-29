Έβρος: Σύλληψη αλλοδαπού διακινητή που μετέφερε έξι μη νόμιμους μετανάστες
ΕΛΛΑΔΑ
Έβρος Διακίνηση μεταναστών Σύλληψη

Έβρος: Σύλληψη αλλοδαπού διακινητή που μετέφερε έξι μη νόμιμους μετανάστες

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα

Έβρος: Σύλληψη αλλοδαπού διακινητή που μετέφερε έξι μη νόμιμους μετανάστες
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Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή, που μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Έβρο.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, εντόπισαν τον άνδρα να κινείται με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο σε επαρχιακή οδό της περιοχής.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο όχημα επέβαιναν έξι μη νόμιμοι μετανάστες.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου. Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.
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