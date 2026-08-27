Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους στη Θάσο
ΕΛΛΑΔΑ
Θάσος Πυροσβεστική

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους στη Θάσο

Έγινε κλήση στο 112 και γεωεντοπισμός τους - Κινητοποιήθηκαν 3 Πυροσβέστες με 1 όχημα

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν περιπατητές που έχασαν τον προσανατολισμό τους στη Θάσο
Την βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χρειάστηκαν δύο αλλοδαποί περιπατητές, ηλικίας 21 και 27 ετών, στην περιοχή Κοράκια της νήσου Θάσου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 27 Αυγούστου, περίπου στις 16:30 Μετά τη κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 3 Πυροσβέστες με 1 όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο περιπατητές αποπροσανατολίστηκαν κατά την διάρκεια πεζοπορίας. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

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