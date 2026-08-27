Στο εδώλιο 27χρονος για γυμνές φωτογραφίες 13χρονης μέσω Instagram
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Πορνογραφία ανηλίκων Instagram

Στο εδώλιο 27χρονος για γυμνές φωτογραφίες 13χρονης μέσω Instagram

Γνώρισε το κορίτσι μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας παιχνιδιού και κατόπιν άρχισε να της στέλνει άσεμνα μηνύματα στα social media

Στο εδώλιο 27χρονος για γυμνές φωτογραφίες 13χρονης μέσω Instagram
Μία σοβαρή υπόθεση με θύμα ένα 13χρονο κορίτσι και με επίκεντρο την επικοινωνία μέσω διαδικτύου αναμένεται να απασχολήσει το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου, με έναν 27χρονο σήμερα άνδρα να παραπέμπεται σε δίκη για δύο πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τη «δημοκρατική», η Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου προσδιόρισε τη δίκη για τις 5 Οκτωβρίου 2026. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος παραμένει ελεύθερος, ήταν 22 ετών την περίοδο κατά την οποία φέρονται να τελέστηκαν οι πράξεις, τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ το κορίτσι ήταν τότε 13 ετών.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για πορνογραφία ανηλίκων με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, καθώς και για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου προσώπου κάτω των 15 ετών.

Η γνωριμία μέσω διαδικτυακού παιχνιδιού


Κατά το κατηγορητήριο, η πρώτη επαφή του τότε 22χρονου με τη 13χρονη έγινε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας παιχνιδιού. Η επικοινωνία τους φέρεται στη συνέχεια να μεταφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Instagram και το Facebook.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «δημοκρατική», ο κατηγορούμενος φέρεται να πίεσε την ανήλικη, η οποία είχε γεννηθεί τον Αύγουστο του 2007, να του αποστείλει γυμνές φωτογραφίες της μέσω προσωπικών μηνυμάτων στο Instagram.

Η κατηγορία αφορά τουλάχιστον τρεις φωτογραφίες της 13χρονης, τις οποίες ο τότε 22χρονος φέρεται να απέκτησε και να κατείχε στον λογαριασμό του για προσωπική χρήση.

Τα μηνύματα που περιγράφονται στο κατηγορητήριο


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Η δεύτερη πράξη για την οποία παραπέμπεται αφορά το περιεχόμενο της διαδικτυακής επικοινωνίας του με την ανήλικη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας φέρεται να της απέστειλε μέσω διαδικτύου άσεμνο φωτογραφικό υλικό του ίδιου και να της έκανε προτάσεις με σαφές σεξουαλικό περιεχόμενο.

Κατά την κατηγορία, με τις ενέργειες αυτές προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της ανήλικης, γνωρίζοντας ότι το κορίτσι δεν είχε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του.

Η υπόθεση τοποθετείται σε νησί των Δωδεκανήσων, όπου διέμενε τότε η ανήλικη, και πλέον, σχεδόν έξι χρόνια μετά τα γεγονότα που περιγράφονται στη δικογραφία, θα κριθεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου.

Πηγή: «δημοκρατική»

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