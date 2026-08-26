Από αύριο σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί στο μετρό Θεσσαλονίκης, σε λειτουργία η επέκταση προς Καλαμαριά - Το ωράριο λειτουργίας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Περαιτέρω δε, ευχαρίστησε και τη Δήμαρχο Καλαμαριάς με την οποία όπως είπε «είχαμε μία άψογη συνεργασία κυρίως για τη διάνοιξη στην οδό Πόντου. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, είναι ο διαγωνισμός στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο. Ένας διαγωνισμός ο οποίος είναι πολύ σημαντικός καθώς θα αναμορφώσει τον Δήμο Καλαμαριάς. Μια εκκρεμότητα δεκαετιών».Από την πλευρά του ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε εκτενώς στην περιπέτεια όπως την χαρακτήρισε για να ολοκληρωθεί το έργο του Μετρό και η επέκταση του στην Καλαμαριάς τονίζοντας ότι αισίως έχουναπό το 2019 από τότε δηλαδή που άρχισε να ασχολείται με το έργο.«Δεν είναι το μετρό της Καλαμαριάς, είναι πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης όλο είναι ένα ενιαίο δίκτυο» είπε ο κ. Ταχιάος και πρόσθεσε ότι η επέκταση του μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα.Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά έχει μήκος 4,78 χιλιόμετρα και η λειτουργία της θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.Η λειτουργία της επέκτασης θα διευκολύνει τη σύνδεση του κέντρου της πόλης με την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, θα αποσυμφορήσει άμεσα το οδικό δίκτυο και θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της περιοχής. Η επέκταση προς Καλαμαριά διαθέτει Αυτόματο Σύστημα GoA4 που καλύπτει της υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας και συμπληρώνει τη Γραμμή 1 του Μετρό Θεσσαλονίκης που αποτελεί το πιο σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο Δίκτυο Μετρό.