Από αύριο σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί στο μετρό Θεσσαλονίκης, σε λειτουργία η επέκταση προς Καλαμαριά - Το ωράριο λειτουργίας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Από αύριο σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί στο μετρό Θεσσαλονίκης, σε λειτουργία η επέκταση προς Καλαμαριά - Το ωράριο λειτουργίας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Θα εξυπηρετεί πάνω από 60.000 επιβάτες καθημερινά - Ποιες ημέρες της ΔΕΘ η λειτουργία του δικτύου θα είναι 24ωρη
Την Πέμπτη (27/8) στις 15:00, ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών.
Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από την Πέμπτη 27 Αυγούστου ως εξής:
Δευτέρα – Πέμπτη: 05:15 – 00:30
Παρασκευή και Σάββατο: 05:15 – 02:00
Κυριακή: 05:15 – 00:30
Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους τερματικούς σταθμούς της Γραμμής, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα».
Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή (4/9), το Σάββατο (5/9) καθώς και την Παρασκευή (11/9) και το Σάββατο (12/9), για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι 24ωρη.
Με την απόδοση σε επιβατική λειτουργία του κλάδου προς Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο αστικών μετακινήσεων της πόλης, προσφέροντας στο επιβατικό κοινό περισσότερες επιλογές για γρήγορες, ασφαλείς και αξιόπιστες μετακινήσεις σε μητροπολιτικό επίπεδο.
Οι Χρίστος Δήμας και Νίκος Ταχιάος συνοδευόμενοι από την δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, ξενάγησαν μάλιστα τους δημοσιογράφους στους νέους πέντε σταθμούς της επέκτασης του Μετρό - Νομαρχία, Καλαμαρια, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα- επισημαίνοντας ότι η λειτουργία της θα μειώσει επιπλέον τα αυτοκίνητα που κινούνται στη Θεσσαλονίκη.
Όπως επεσήμανε ο υπουργός, Χρίστος Δήμας σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΕΤΑ, με τη λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης, μειώθηκαν τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά 15%.
«Με την επέκταση προς την Καλαμαριά και τη δημιουργία 5 νέων σταθμών υπολογίζουμε ότι θα αυξήσουμε τους επιβάτες καθημερινά περίπου κατά 60.000 και ότι θα μειώσουμε τα οχήματα κατά 13 με 15.000 επιπλέον οχήματα καθημερινά. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στο κέντρο. Όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καθημερινότητα όλων των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι διότι το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη και εγώ θα τολμήσω να πω το πιο ωραίο μετρό, το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω επισκεφθεί» τόνισε ο κ. Δήμας που αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο τον οποίο ευχαρίστησε και τον συνεχάρη δημόσια διότι όπως τόνισε «ήταν παρών κάθε μέρα, κάθε βράδυ εδώ πέρα ήταν το μεγάλο του άγχος να λειτουργήσουν όλα τέλεια. Και είναι κάτι το οποίο θέλω να το πω και δημόσια».
Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από την Πέμπτη 27 Αυγούστου ως εξής:
Δευτέρα – Πέμπτη: 05:15 – 00:30
Παρασκευή και Σάββατο: 05:15 – 02:00
Κυριακή: 05:15 – 00:30
Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους τερματικούς σταθμούς της Γραμμής, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα».
Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή (4/9), το Σάββατο (5/9) καθώς και την Παρασκευή (11/9) και το Σάββατο (12/9), για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι 24ωρη.
Με την απόδοση σε επιβατική λειτουργία του κλάδου προς Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο αστικών μετακινήσεων της πόλης, προσφέροντας στο επιβατικό κοινό περισσότερες επιλογές για γρήγορες, ασφαλείς και αξιόπιστες μετακινήσεις σε μητροπολιτικό επίπεδο.
Θα εξυπηρετεί πάνω από 60.000 επιβάτες καθημερινάΜια τελευταία βόλτα στην επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά, πριν τα αυριανά εγκαίνια από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποίησε σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.
Οι Χρίστος Δήμας και Νίκος Ταχιάος συνοδευόμενοι από την δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, ξενάγησαν μάλιστα τους δημοσιογράφους στους νέους πέντε σταθμούς της επέκτασης του Μετρό - Νομαρχία, Καλαμαρια, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα- επισημαίνοντας ότι η λειτουργία της θα μειώσει επιπλέον τα αυτοκίνητα που κινούνται στη Θεσσαλονίκη.
Όπως επεσήμανε ο υπουργός, Χρίστος Δήμας σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΕΤΑ, με τη λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης, μειώθηκαν τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά 15%.
«Με την επέκταση προς την Καλαμαριά και τη δημιουργία 5 νέων σταθμών υπολογίζουμε ότι θα αυξήσουμε τους επιβάτες καθημερινά περίπου κατά 60.000 και ότι θα μειώσουμε τα οχήματα κατά 13 με 15.000 επιπλέον οχήματα καθημερινά. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στο κέντρο. Όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καθημερινότητα όλων των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι διότι το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη και εγώ θα τολμήσω να πω το πιο ωραίο μετρό, το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω επισκεφθεί» τόνισε ο κ. Δήμας που αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο τον οποίο ευχαρίστησε και τον συνεχάρη δημόσια διότι όπως τόνισε «ήταν παρών κάθε μέρα, κάθε βράδυ εδώ πέρα ήταν το μεγάλο του άγχος να λειτουργήσουν όλα τέλεια. Και είναι κάτι το οποίο θέλω να το πω και δημόσια».
Περαιτέρω δε, ευχαρίστησε και τη Δήμαρχο Καλαμαριάς με την οποία όπως είπε «είχαμε μία άψογη συνεργασία κυρίως για τη διάνοιξη στην οδό Πόντου. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, είναι ο διαγωνισμός στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο. Ένας διαγωνισμός ο οποίος είναι πολύ σημαντικός καθώς θα αναμορφώσει τον Δήμο Καλαμαριάς. Μια εκκρεμότητα δεκαετιών».
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε εκτενώς στην περιπέτεια όπως την χαρακτήρισε για να ολοκληρωθεί το έργο του Μετρό και η επέκταση του στην Καλαμαριάς τονίζοντας ότι αισίως έχουν κλείσει επτά χρόνια από το 2019 από τότε δηλαδή που άρχισε να ασχολείται με το έργο.
«Δεν είναι το μετρό της Καλαμαριάς, είναι πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης όλο είναι ένα ενιαίο δίκτυο» είπε ο κ. Ταχιάος και πρόσθεσε ότι η επέκταση του μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα.
Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά έχει μήκος 4,78 χιλιόμετρα και η λειτουργία της θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.
Η λειτουργία της επέκτασης θα διευκολύνει τη σύνδεση του κέντρου της πόλης με την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, θα αποσυμφορήσει άμεσα το οδικό δίκτυο και θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της περιοχής. Η επέκταση προς Καλαμαριά διαθέτει Αυτόματο Σύστημα GoA4 που καλύπτει της υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας και συμπληρώνει τη Γραμμή 1 του Μετρό Θεσσαλονίκης που αποτελεί το πιο σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο Δίκτυο Μετρό.
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