Καιρός: Στο «κόκκινο» παραμένει ο υδράργυρος με 39άρια, πού αναμένονται μπόρες

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και σήμερα – Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στη νότια Κρήτη, έως 6 μποφόρ στα πελάγη

39 βαθμούς Κελσίου στα νότια ηπειρωτικά.



Σύμφωνα με την Μακεδονία αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες







Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση ανά περιοχή:



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία παροδικές νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως το μεσημερι-απόγευμα.







Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



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Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα διατηρείται η θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους ακόμη και τουςστα νότια ηπειρωτικά.Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ , ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο στηαναμένονται τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες , κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων υπάρχει και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, τοπικά στα νότια τους 39, ενώ στη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί στους 34 με 36 βαθμούς και στη νότια Κρήτη θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα πελάγη θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗΚαιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία παροδικές νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως το μεσημερι-απόγευμα.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να ενδηλωθούν τοπικοί όμβροι.Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να ενδηλωθούν τοπικοί όμβροι.



Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 25 έως 31, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα.



Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.



Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-08-2026



Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικά μεμονωμένοι όμβροι.



Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-08-2026



Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις



μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν



τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά και τα λοιπά ορεινά.



Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στα πελάγη 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-08-2026



Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, όπου και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.



Η ορατότητα τις μεταμεσονύχτιες και τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 6 με 7 τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.