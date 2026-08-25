Ελεύθερος ο 48χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για τον βιασμό της πρώην συντρόφου του στη Θεσσαλονίκη, αναβλήθηκε η δίκη
Ελεύθερος ο 48χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για τον βιασμό της πρώην συντρόφου του στη Θεσσαλονίκη, αναβλήθηκε η δίκη
Η 51χρονη κατήγγειλε ότι ο αστυνομικός την εξανάγκασε με τη χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις, την απείλησε, την εξύβρισε και τη βιντεοσκόπησε
Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία και ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, χωρίς τη θέλησή της.
Η εκδίκαση των πλημμεληματικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει αναβλήθηκε εκ νέου, λόγω απουσίας της καταγγέλλουσας και έτσι το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ήρε την κράτησή του, υπό τους περιοριστικούς όρους να μην προσεγγίζει την καταγγέλουσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, να μην επικοινωνεί με οποιοδήποτε τρόπο μαζί της και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα.
Σημειώνεται ότι η υπόθεση είχε αναβληθεί και εχθές καθώς ο κατηγορούμενος βρισκόταν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης καθώς επικαλέστηκε παθολογικά προβλήματα υγείας. Ο ίδιος πάντως αρνήθηκε τις κατηγορίες και βγαίνοντας από το δικαστήριο ανέφερε «είμαι αθώος».
Υπενθυμίζεται ότι η 51χρονη, η οποία είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, κατήγγειλε ότι ο αστυνομικός την εξανάγκασε, με τη χρήση βίας, σε γενετήσιες πράξεις σε τέσσερις περιπτώσεις. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι την απείλησε, την εξύβρισε και τη βιντεοσκόπησε σε στιγμές της κοινής τους συμβίωσης.
Για τα πλημμελήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης και της ενδοοικογενειακής απειλής, η υπόθεση εισήχθη στο Αυτόφωρο. Παράλληλα, σχετικά με τις καταγγελλόμενες κακουργηματικές πράξεις, που αφορούν γενετήσιες πράξεις και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Στο πλαίσιο της έρευνας έχει ζητηθεί η διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του 48χρονου.
Η εκδίκαση των πλημμεληματικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει αναβλήθηκε εκ νέου, λόγω απουσίας της καταγγέλλουσας και έτσι το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ήρε την κράτησή του, υπό τους περιοριστικούς όρους να μην προσεγγίζει την καταγγέλουσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, να μην επικοινωνεί με οποιοδήποτε τρόπο μαζί της και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα.
Σημειώνεται ότι η υπόθεση είχε αναβληθεί και εχθές καθώς ο κατηγορούμενος βρισκόταν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης καθώς επικαλέστηκε παθολογικά προβλήματα υγείας. Ο ίδιος πάντως αρνήθηκε τις κατηγορίες και βγαίνοντας από το δικαστήριο ανέφερε «είμαι αθώος».
Υπενθυμίζεται ότι η 51χρονη, η οποία είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, κατήγγειλε ότι ο αστυνομικός την εξανάγκασε, με τη χρήση βίας, σε γενετήσιες πράξεις σε τέσσερις περιπτώσεις. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι την απείλησε, την εξύβρισε και τη βιντεοσκόπησε σε στιγμές της κοινής τους συμβίωσης.
Για τα πλημμελήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης και της ενδοοικογενειακής απειλής, η υπόθεση εισήχθη στο Αυτόφωρο. Παράλληλα, σχετικά με τις καταγγελλόμενες κακουργηματικές πράξεις, που αφορούν γενετήσιες πράξεις και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Στο πλαίσιο της έρευνας έχει ζητηθεί η διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του 48χρονου.
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