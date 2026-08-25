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Κακουργηματική δίωξη στον 44χρονο που κατηγορείται για βιασμό και ξυλοδαρμό της εν διαστάσει συζύγου του στη Θεσσαλονίκη
Κακουργηματική δίωξη στον 44χρονο που κατηγορείται για βιασμό και ξυλοδαρμό της εν διαστάσει συζύγου του στη Θεσσαλονίκη
Η γυναίκα υποστήριξε ότι τη χτύπησε στο πρόσωπο και δεν της επέτρεπε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα
Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 44χρονου ο οποίος κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση και τον ξυλοδαρμό της εν διαστάσει συζύγου του στη Θεσσαλονίκη.
Ο κατηγορούμενος διώκεται για τέλεση γενετήσιας πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας χωρίς τη συναίνεσή του, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, κατ’ εξακολούθηση, και ενδοοικογενειακή απειλή. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον της 6ης Τακτικής Ανακρίτριας και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.
Ο 44χρονος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 35χρονη, η οποία κατάγεται από τη Γεωργία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου βρισκόταν με τον εν διαστάσει σύζυγό της.
Η ίδια φέρεται να κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 44χρονος, την εξανάγκασε, με τη χρήση βίας, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ υποστήριξε ακόμη ότι τη χτύπησε στο πρόσωπο και δεν της επέτρεπε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα.
Η γυναίκα κατάφερε αργότερα να φύγει από το σπίτι και απευθύνθηκε στην Αστυνομία, όπου υπέβαλε καταγγελία και ακολούθησε η σύλληψη του 44χρονου.
Ο κατηγορούμενος διώκεται για τέλεση γενετήσιας πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας χωρίς τη συναίνεσή του, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, κατ’ εξακολούθηση, και ενδοοικογενειακή απειλή. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον της 6ης Τακτικής Ανακρίτριας και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.
Ο 44χρονος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 35χρονη, η οποία κατάγεται από τη Γεωργία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου βρισκόταν με τον εν διαστάσει σύζυγό της.
Η ίδια φέρεται να κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 44χρονος, την εξανάγκασε, με τη χρήση βίας, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ υποστήριξε ακόμη ότι τη χτύπησε στο πρόσωπο και δεν της επέτρεπε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα.
Η γυναίκα κατάφερε αργότερα να φύγει από το σπίτι και απευθύνθηκε στην Αστυνομία, όπου υπέβαλε καταγγελία και ακολούθησε η σύλληψη του 44χρονου.
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