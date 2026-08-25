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Τέλος στην αναμονή έως το 2039 για δικαστικές υποθέσεις, ξεκινά ο επαναπροσδιορισμός
Τέλος στην αναμονή έως το 2039 για δικαστικές υποθέσεις, ξεκινά ο επαναπροσδιορισμός
Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, εξέδωσε δύο εγκυκλίους με τις οποίες υπενθυμίζεται η υποχρεωτική εγγραφή στην πλατφόρμα επαναπροσδιορισμού ανακοπών συγκεκριμένων φορέων του Δημοσίου, τραπεζών, εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινά η διαδικασία επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών ανακοπών κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης και κατά διαταγών πληρωμής, με στόχο την επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων που σε αρκετές περιπτώσεις είχαν προσδιοριστεί ακόμη και για το 2039. Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, εξέδωσε δύο εγκυκλίους με τις οποίες υπενθυμίζεται η υποχρεωτική εγγραφή στην πλατφόρμα επαναπροσδιορισμού ανακοπών συγκεκριμένων φορέων του Δημοσίου, τραπεζών, εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών.
Η πλατφόρμα θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 5221/2025 και αφορά ανακοπές που ήταν εκκρεμείς σε πρώτο βαθμό στις 15 Ιουλίου 2025, με δικάσιμο από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 και μετά.
Στόχος της διαδικασίας είναι η συγκέντρωση και συνεκδίκαση συναφών υποθέσεων σε μία δικάσιμο, χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων των διαδίκων. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί σημαντικά η έκδοση των αποφάσεων.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει: «Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας εξέδωσε δύο εγκυκλίους, που απευθύνονται σε φορείς του Δημοσίου (ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού) και σε τραπεζικά ιδρύματα, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικοί φορείς εν γένει και ασφαλιστικές εταιρείες σχετικά με την υποχρεωτική εγγραφή τους στην πλατφόρμα επαναπροσδιορισμού ανακοπών, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 3 του ν. 5221/2025, όπως ισχύει.
Η πλατφόρμα επαναπροσδιορισμού ανακοπών θεσμοθετήθηκε με τον ν.5221/2025 «Παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» (άρθρα 128-142) και μέσω αυτής θα πραγματοποιηθεί η υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών κατά την 15η Ιουλίου 2025 σε πρώτο βαθμό ανακοπών κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης και κατά Διαταγών Πληρωμής των οποίων η δικάσιμος έχει προσδιοριστεί από την 17η Σεπτεμβρίου 2027 και εφεξής, με σκοπό τη συντομότερη εκδίκασή τους, με συγκέντρωση και συνεκδίκαση συναφών υποθέσεων, χωρίς απολύτως κανέναν περιορισμό των δικαιωμάτων των διαδίκων, τα οποία παραμένουν ως έχουν. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας θα διενεργούνται οι προβλεπόμενες επιδόσεις σε όσους διαδίκους έχουν εγγραφεί σε αυτήν χωρίς κόστος για τον αιτούντα τον επαναπροσδιορισμό διάδικο.
Ειδικότερα:
1. Οι διάδικοι του άρθρου 133 παρ. 3 του ανωτέρω νόμου (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κ.λπ. και τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.) εγγράφονται υποχρεωτικά και συμπληρώνουν τα στοιχεία τους ώστε να ενημερωθούν άμεσα όταν υποβληθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού ανακοπής, στην οποία αναφέρονται ως διάδικος.
2. Οι διάδικοι του άρθρου 133 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μπορούν να εγγραφούν εθελοντικά και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ώστε να ενημερωθούν άμεσα όταν υποβληθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού ανακοπής, στην οποία αναφέρονται ως διάδικος. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση επαναπροσδιορισμού επιδίδεται σε αυτούς με δικαστικό επιμελητή σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 οι δικηγόροι και πληρεξούσιοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού για τις υποθέσεις ανακοπών που χειρίζονται. Ο επαναπροσδιορισμός των ανακοπών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 14 της 42843/22-7-2026 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β 5016/11-8-2026) ανάλογα με την ήδη ορισθείσα ημερομηνία εκδίκασης της κάθε ανακοπής, θα ξεκινήσει στις 1-9-2026 για τις ανακοπές που έχει προσδιοριστεί δικάσιμος από 17-9-2027 έως και 31-12-2029, και θα ολοκληρωθεί στις 31-12-2026 για τις ανακοπές που έχει προσδιοριστεί δικάσιμος από 1-1-2036 έως και 31-12-2039.
Με τη συγκέντρωση και συνεκδίκαση των συναφών υποθέσεων σε μία δικάσιμο, η οποία προβλέπεται ανάλογα με τον φόρτο των δικαστηρίων να έχει προσδιοριστεί εντός του 2027 ή του 2028, θα επιτευχθεί η επιτάχυνση της έκδοσης απόφασης επί των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια της χώρας και επρόκειτο (πριν την ισχύ του ν. 5221/2025 και τη θεσμοθέτησης της πλατφόρμας επαναπροσδιορισμού ανακοπών) να εκδικασθούν ακόμη και το έτος 2039».
Η πλατφόρμα θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 5221/2025 και αφορά ανακοπές που ήταν εκκρεμείς σε πρώτο βαθμό στις 15 Ιουλίου 2025, με δικάσιμο από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 και μετά.
Στόχος της διαδικασίας είναι η συγκέντρωση και συνεκδίκαση συναφών υποθέσεων σε μία δικάσιμο, χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων των διαδίκων. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί σημαντικά η έκδοση των αποφάσεων.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει: «Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας εξέδωσε δύο εγκυκλίους, που απευθύνονται σε φορείς του Δημοσίου (ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού) και σε τραπεζικά ιδρύματα, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικοί φορείς εν γένει και ασφαλιστικές εταιρείες σχετικά με την υποχρεωτική εγγραφή τους στην πλατφόρμα επαναπροσδιορισμού ανακοπών, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 3 του ν. 5221/2025, όπως ισχύει.
Η πλατφόρμα επαναπροσδιορισμού ανακοπών θεσμοθετήθηκε με τον ν.5221/2025 «Παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» (άρθρα 128-142) και μέσω αυτής θα πραγματοποιηθεί η υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών κατά την 15η Ιουλίου 2025 σε πρώτο βαθμό ανακοπών κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης και κατά Διαταγών Πληρωμής των οποίων η δικάσιμος έχει προσδιοριστεί από την 17η Σεπτεμβρίου 2027 και εφεξής, με σκοπό τη συντομότερη εκδίκασή τους, με συγκέντρωση και συνεκδίκαση συναφών υποθέσεων, χωρίς απολύτως κανέναν περιορισμό των δικαιωμάτων των διαδίκων, τα οποία παραμένουν ως έχουν. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας θα διενεργούνται οι προβλεπόμενες επιδόσεις σε όσους διαδίκους έχουν εγγραφεί σε αυτήν χωρίς κόστος για τον αιτούντα τον επαναπροσδιορισμό διάδικο.
Ειδικότερα:
1. Οι διάδικοι του άρθρου 133 παρ. 3 του ανωτέρω νόμου (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κ.λπ. και τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.) εγγράφονται υποχρεωτικά και συμπληρώνουν τα στοιχεία τους ώστε να ενημερωθούν άμεσα όταν υποβληθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού ανακοπής, στην οποία αναφέρονται ως διάδικος.
2. Οι διάδικοι του άρθρου 133 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μπορούν να εγγραφούν εθελοντικά και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ώστε να ενημερωθούν άμεσα όταν υποβληθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού ανακοπής, στην οποία αναφέρονται ως διάδικος. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση επαναπροσδιορισμού επιδίδεται σε αυτούς με δικαστικό επιμελητή σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 οι δικηγόροι και πληρεξούσιοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού για τις υποθέσεις ανακοπών που χειρίζονται. Ο επαναπροσδιορισμός των ανακοπών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 14 της 42843/22-7-2026 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β 5016/11-8-2026) ανάλογα με την ήδη ορισθείσα ημερομηνία εκδίκασης της κάθε ανακοπής, θα ξεκινήσει στις 1-9-2026 για τις ανακοπές που έχει προσδιοριστεί δικάσιμος από 17-9-2027 έως και 31-12-2029, και θα ολοκληρωθεί στις 31-12-2026 για τις ανακοπές που έχει προσδιοριστεί δικάσιμος από 1-1-2036 έως και 31-12-2039.
Με τη συγκέντρωση και συνεκδίκαση των συναφών υποθέσεων σε μία δικάσιμο, η οποία προβλέπεται ανάλογα με τον φόρτο των δικαστηρίων να έχει προσδιοριστεί εντός του 2027 ή του 2028, θα επιτευχθεί η επιτάχυνση της έκδοσης απόφασης επί των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια της χώρας και επρόκειτο (πριν την ισχύ του ν. 5221/2025 και τη θεσμοθέτησης της πλατφόρμας επαναπροσδιορισμού ανακοπών) να εκδικασθούν ακόμη και το έτος 2039».
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