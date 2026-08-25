Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Έτοιμοι για το σχολείο
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Έτοιμοι για το σχολείο
Στο νέο τεύχος του Cantina Magazine που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα: Έτοιμοι για το σχολείο
90 λαχταριστές συνταγές για τη νέα σχολική χρονιά!
— Το πρωινό, η δύναμή τους: Αυγά, κρέπες & θρεπτικά μπολ.
— Τα σνακ στο διάλειμμα: Χορταστικές πίτες, μπάρες & αφράτα κέικ.
— Κυρίως γεύματα: Κρέας, ψάρι, όσπρια & αγαπημένα ζυμαρικά.
— Γιορτινά καλέσματα: Γλυκά και αλμυρά σνακ, για μοίρασμα.
Η επιστροφή στα θρανία είναι πιο νόστιμη από ποτέ!
Τα σχολεία ανοίγουν και υποδέχονται τους μικρούς μαθητές για άλλη μια απαιτητική χρονιά. Οι γονείς ετοιμάζουν τις τσάντες τους με μολύβια, τετράδια και βιβλία, ενώ παράλληλα οργανώνουν και το καθημερινό διατροφικό πρόγραμμα ολόκληρης της οικογένειας, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Η μέρα ξεκινά στο σχολείο και χρειάζεται ενέργεια και σωστή θρέψη. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Μέσα από ένα καλά οργανωμένο καθημερινό διατροφικό πλάνο.
Ένα σωστό πρωινό, ένα έξυπνα επιλεγμένο δεκατιανό, ένα ισορροπημένο κύριο γεύμα, καθώς και σνακ αλμυρά και γλυκά για τα καλέσματα φίλων στο σπίτι, με τη φροντίδα και τη δημιουργικότητα της μαμάς. Δεν χρειάζονται περίπλοκες συνταγές, αλλά έξυπνες, γρήγορες ιδέες και διάθεση που κάνουν το φαγητό πιο ευχάριστο, φουλ σε θρεπτική αξία.
Γιατί η καθημερινότητα στο σχολείο ξεκινά από το πιάτο που ετοιμάζεται στην οικιακή κουζίνα, με φαντασία και φροντίδα.
Ξεφυλλίστε τις σελίδες του πιο νόστιμου ενθέτου και ανακαλύψτε:
1. Εν αρχή ην το πρωινό
Το πρώτο γεύμα της ημέρας αξίζει όλη μας την προσοχή. Γλυκό ή αλμυρό, γρήγορο, εύκολο και πάντα θρεπτικό, βασίζεται σε πρώτες ύλες όπως αυγά, τυρί, γιαούρτι, μέλι, φρούτα και δημητριακά. Ιδέες έξυπνες και χορταστικές, που δίνουν την απαραίτητη ενέργεια στους μικρούς μας ήρωες.
Κρέπες με κρέμα τυριού, Pancakes με μπανάνα, Ψωμάκι με ομελέτα και σπανάκι, Πουτίγκα με γιαούρτι & σπιτική γκρανόλα, Smoothie σοκολάτα – μπανάνα, Τυροπιτάκια, Κασερόπιτα, Μπάλες ενέργειας με βρώμη & ταχίνι, Μπάρες με τραχανά, Breakfast τορτίγια με αυγό και άλλες πολλές πεντανόστιμες ιδέες!
2. Σνακ στο διάλειμμα
Πίτες, wraps, σάντουιτς, μπάρες και νοστιμιές της μιας μπουκιάς, που μπαίνουν εύκολα στη σχολική τσάντα, διατηρούνται και κάνουν τα διαλείμματα τους πιο νόστιμα. Συνταγές βασισμένες στις καλές πρώτες ύλες, ιδανικές για τις ώρες που τα παιδιά χρειάζονται μια ακόμη δόση ενέργειας και δύναμης, για να τα βγάλουν πέρα με τις αυξημένες απαιτήσεις κάθε μέρας.
Club sandwich, Λεπτή πίτα με τυρί – ντομάτα, Τάρτα με ντομάτα & τυρί, Πιτάκια με καρότο & πιπεριά, Γλυκιά κολοκυθόπιτα, Χορτόπιτα με φέτα, Τραχανόπιτα, Αραβική με κοτόπουλο & σος ταχίνι, Κέικ κανέλα με φυστικοβούτυρο, Pizza μαργαρίτα με τραχανά και πολλές άλλες φανταστικές προτάσεις!
3. Κύριο γεύμα
Το οικογενειακό φαγητό πρέπει να είναι νόστιμο, ισορροπημένο, εύκολο, συνήθως γρήγορο, και, κυρίως, να αρέσει σε όλους. Κρέας, ψάρι, όσπρια, λαχανικά και ζυμαρικά γίνονται η βάση για σπιτικές συνταγές που ανοίγουν την όρεξη σε μικρούς και μεγάλους.
Παστίτσιο, Κοτόπουλο με χυλοπιτάκι, Μουσακάς, Λαζάνια φούρνου, Κοτόπιτα με πιπεριές, Μελιτζανόπιτα, Σούπα καρότο – κολοκύθα, Κεμπάπ, Αφράτα κεφτεδάκια με τραχανά, Σπαγγέτι με ντομάτα & μπέικον και πολλά άλλα χορταστικά πιάτα!
4. Καλέσματα
Ταινία, επιτραπέζιο, πιτζάμα ΠΆΡτι ή sleepover, όλα έχουν ένα κοινό: κάποια στιγμή όλα τους θα πεινάσουν. Σπιτικά τσιπς και ποπ κορν, πίτσες και ζυμαρικά, κέικ, μπισκότα και εύκολα γλυκά γεμίζουν το τραπέζι με όσα αγαπούν τα παιδιά. Συνταγές για μοίρασμα, που κάνουν την παρέα στο σπίτι ακόμη πιο απολαυστική. Απολαμβάνουμε:
Μπέργκερ μπιφτέκι-τυρί, Κις λορέν, Κορμός, Churros με σος σοκολάτας, Κιμαδοπιτάκια, Pizza rolls, Cinnamon rolls, Cookies σοκολάτα, Μπράουνι με φιστικοβούτυρο, Κρέπες από τραχανά, Wrap κοτόπουλου, Ποπ κορν αλμυρά και γλυκά, Τσιπς πατάτας, Γαριδάκια χειροποίητα και άλλα πολλά και νόστιμα.
Καλή Σχολική Χρονιά, νόστιμη και θρεπτική, με το Cantina Magazine!
Αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο Θέμα!
Μην το χάσετε!
Club sandwich, Λεπτή πίτα με τυρί – ντομάτα, Τάρτα με ντομάτα & τυρί, Πιτάκια με καρότο & πιπεριά, Γλυκιά κολοκυθόπιτα, Χορτόπιτα με φέτα, Τραχανόπιτα, Αραβική με κοτόπουλο & σος ταχίνι, Κέικ κανέλα με φυστικοβούτυρο, Pizza μαργαρίτα με τραχανά και πολλές άλλες φανταστικές προτάσεις!
3. Κύριο γεύμα
Το οικογενειακό φαγητό πρέπει να είναι νόστιμο, ισορροπημένο, εύκολο, συνήθως γρήγορο, και, κυρίως, να αρέσει σε όλους. Κρέας, ψάρι, όσπρια, λαχανικά και ζυμαρικά γίνονται η βάση για σπιτικές συνταγές που ανοίγουν την όρεξη σε μικρούς και μεγάλους.
Παστίτσιο, Κοτόπουλο με χυλοπιτάκι, Μουσακάς, Λαζάνια φούρνου, Κοτόπιτα με πιπεριές, Μελιτζανόπιτα, Σούπα καρότο – κολοκύθα, Κεμπάπ, Αφράτα κεφτεδάκια με τραχανά, Σπαγγέτι με ντομάτα & μπέικον και πολλά άλλα χορταστικά πιάτα!
4. Καλέσματα
Ταινία, επιτραπέζιο, πιτζάμα ΠΆΡτι ή sleepover, όλα έχουν ένα κοινό: κάποια στιγμή όλα τους θα πεινάσουν. Σπιτικά τσιπς και ποπ κορν, πίτσες και ζυμαρικά, κέικ, μπισκότα και εύκολα γλυκά γεμίζουν το τραπέζι με όσα αγαπούν τα παιδιά. Συνταγές για μοίρασμα, που κάνουν την παρέα στο σπίτι ακόμη πιο απολαυστική. Απολαμβάνουμε:
Μπέργκερ μπιφτέκι-τυρί, Κις λορέν, Κορμός, Churros με σος σοκολάτας, Κιμαδοπιτάκια, Pizza rolls, Cinnamon rolls, Cookies σοκολάτα, Μπράουνι με φιστικοβούτυρο, Κρέπες από τραχανά, Wrap κοτόπουλου, Ποπ κορν αλμυρά και γλυκά, Τσιπς πατάτας, Γαριδάκια χειροποίητα και άλλα πολλά και νόστιμα.
Καλή Σχολική Χρονιά, νόστιμη και θρεπτική, με το Cantina Magazine!
Αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο Θέμα!
Μην το χάσετε!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα