Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Έτοιμοι για το σχολείο

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90 λαχταριστές συνταγές για τη νέα σχολική χρονιά!Τα σχολεία ανοίγουν και υποδέχονται τους μικρούς μαθητές για άλλη μια απαιτητική χρονιά. Οι γονείς ετοιμάζουν τις τσάντες τους με μολύβια, τετράδια και βιβλία, ενώ παράλληλα οργανώνουν και το καθημερινό διατροφικό πρόγραμμα ολόκληρης της οικογένειας, από το πρωί μέχρι το βράδυ.Η μέρα ξεκινά στο σχολείο και χρειάζεται ενέργεια και σωστή θρέψη. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Μέσα από ένα καλά οργανωμένο καθημερινό διατροφικό πλάνο.Ένα σωστό, ένα έξυπνα επιλεγμένο, ένα ισορροπημένο, καθώς καιγια τα καλέσματα φίλων στο σπίτι, με τη φροντίδα και τη δημιουργικότητα της μαμάς. Δεν χρειάζονται περίπλοκες συνταγές, αλλά έξυπνες, γρήγορες ιδέες και διάθεση που κάνουν το φαγητό πιο ευχάριστο, φουλ σε θρεπτική αξία.Γιατί η καθημερινότητα στο σχολείο ξεκινά από το πιάτο που ετοιμάζεται στην οικιακή κουζίνα, με φαντασία και φροντίδα.Ξεφυλλίστε τις σελίδες του πιο νόστιμου ενθέτου και ανακαλύψτε:Το πρώτο γεύμα της ημέρας αξίζει όλη μας την προσοχή. Γλυκό ή αλμυρό, γρήγορο, εύκολο και πάντα θρεπτικό, βασίζεται σε πρώτες ύλες όπως αυγά, τυρί, γιαούρτι, μέλι, φρούτα και δημητριακά. Ιδέες έξυπνες και χορταστικές, που δίνουν την απαραίτητη ενέργεια στους μικρούς μας ήρωες.Κρέπες με κρέμα τυριού, Pancakes με μπανάνα, Ψωμάκι με ομελέτα και σπανάκι, Πουτίγκα με γιαούρτι & σπιτική γκρανόλα, Smoothie σοκολάτα – μπανάνα, Τυροπιτάκια, Κασερόπιτα, Μπάλες ενέργειας με βρώμη & ταχίνι, Μπάρες με τραχανά, Breakfast τορτίγια με αυγό και άλλες πολλές πεντανόστιμες ιδέες!