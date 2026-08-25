Τι αλλάζει στα σχολεία τη νέα χρονιά: 5.259 διορισμοί, lockers στα Δημοτικά και 669 ανακαινισμένες μονάδες

Όλα τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο η Σοφία Ζαχαράκη - Ο συνολικός σχεδιασμός αφορά 13.842 σχολικές μονάδες





Όπως ανέφερε, η προετοιμασία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς αρχίζει μήνες πριν από το πρώτο κουδούνι, με στόχο εκπαιδευτικοί και σχολικές μονάδες να είναι έτοιμοι και κάθε μαθητής να διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία.



αφορά 13.842 σχολικές μονάδες, περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς.



5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί και περίπου 30.000 αναπληρωτές Στο μέτωπο της στελέχωσης των σχολείων, στις 11 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί, ανεβάζοντας το σύνολο των μόνιμων διορισμών από το 2019 στους 53.912.



Παράλληλα, στόχος είναι περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στα σχολεία από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους, μέσω της πρώτης φάσης προσλήψεων.







Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ακριβέστερο σχεδιασμό των αναγκών, η υπουργός παρουσίασε το EduPlan.AI, ένα νέο ψηφιακό σύστημα σχεδιασμού της στελέχωσης. Το σύστημα συνδυάζει στοιχεία όπως οι οργανικές θέσεις, οι λειτουργικές ανάγκες, οι δημογραφικές μεταβολές και τα χαρακτηριστικά των σχολείων, προκειμένου να εκτιμώνται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ανάγκες ανά περιοχή.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Στα μέτρα που προβλέπονται περιλαμβάνονται διπλή επιστροφή ενοικίου, διυπουργικές πρωτοβουλίες για αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση διαμερισμάτων για τη στέγαση εκπαιδευτικών, σε συνεργασία και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αξιοποίηση του στεγαστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, φορολογικές ελαφρύνσεις για την ενοικίαση κατοικιών σε εκπαιδευτικούς, καθώς και εκπτώσεις για τη μετακίνηση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.



Κλείσιμο 669 σχολεία ανακαινίζονται – Νέα έργα και εξοπλισμός Στο πεδίο των σχολικών υποδομών, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις ανακαινίσεις 669 σχολείων που πραγματοποιήθηκαν στις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».



Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν οι μελέτες για ακόμη 500 σχολεία, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.



Παράλληλα, τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν και νέα σχολεία που κατασκευάζονται μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).



Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και την προμήθεια εξοπλισμού. Στα σχολεία θα διατεθούν 6.479 απινιδωτές, με πρόβλεψη για πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών, ενώ αθλητικός εξοπλισμός θα διατεθεί σε 4.550 σχολεία.



Τον σχεδιασμό για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, τις παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, αλλά και τις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη Όπως ανέφερε, η προετοιμασία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς αρχίζει μήνες πριν από το πρώτο κουδούνι, με στόχο εκπαιδευτικοί και σχολικές μονάδες να είναι έτοιμοι και κάθε μαθητής να διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία.Ο συνολικός σχεδιασμός, περισσότερους απόκαι πάνω από 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς.Στο μέτωπο της στελέχωσης των σχολείων, στις 11 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί, ανεβάζοντας το σύνολο των μόνιμων διορισμών από το 2019 στους 53.912.Παράλληλα, στόχος είναι περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στα σχολεία από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους, μέσω της πρώτης φάσης προσλήψεων.Σημαντική είναι και η μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών εκτός τάξης. Για τη νέα χρονιά περιορίστηκαν στις 1.590, έναντι 1.833 πέρυσι και 2.047 το 2024-2025.Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ακριβέστερο σχεδιασμό των αναγκών, η υπουργός παρουσίασε το EduPlan.AI, ένα νέο ψηφιακό σύστημα σχεδιασμού της στελέχωσης. Το σύστημα συνδυάζει στοιχεία όπως οι οργανικές θέσεις, οι λειτουργικές ανάγκες, οι δημογραφικές μεταβολές και τα χαρακτηριστικά των σχολείων, προκειμένου να εκτιμώνται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ανάγκες ανά περιοχή.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Στα μέτρα που προβλέπονται περιλαμβάνονται διπλή επιστροφή ενοικίου, διυπουργικές πρωτοβουλίες για αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση διαμερισμάτων για τη στέγαση εκπαιδευτικών, σε συνεργασία και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αξιοποίηση του στεγαστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, φορολογικές ελαφρύνσεις για την ενοικίαση κατοικιών σε εκπαιδευτικούς, καθώς και εκπτώσεις για τη μετακίνηση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.Στο πεδίο των σχολικών υποδομών, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις ανακαινίσεις 669 σχολείων που πραγματοποιήθηκαν στις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν οι μελέτες για ακόμη 500 σχολεία, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.Παράλληλα, τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν και νέα σχολεία που κατασκευάζονται μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και την προμήθεια εξοπλισμού. Στα σχολεία θα διατεθούν 6.479 απινιδωτές, με πρόβλεψη για πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών, ενώ αθλητικός εξοπλισμός θα διατεθεί σε 4.550 σχολεία.

Μέσα στη σχολική χρονιά θα τοποθετηθούν επίσης ατομικά lockers στα Δημοτικά Σχολεία, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αφήνουν με ασφάλεια βιβλία και σχολικό υλικό και να μειωθεί το καθημερινό βάρος της σχολικής τσάντας.



44.164 διαδραστικά συστήματα και 117.121 σετ ρομποτικής Στον ψηφιακό εξοπλισμό, μέχρι το τέλος του σχολικού έτους τα σχολεία αναμένεται να διαθέτουν συνολικά 44.164 διαδραστικά συστήματα.



Μέσα στο καλοκαίρι παραδόθηκαν 2.900 νέοι διαδραστικοί πίνακες, ενώ ακολουθεί η παράδοση ακόμη 5.000 νέων συστημάτων.



Παράλληλα, έχουν ήδη παραδοθεί 117.121 σετ ρομποτικής.



Στον εξοπλισμό των εργαστηρίων προβλέπεται η αναβάθμιση 1.600 εργαστηρίων φυσικών επιστημών Γυμνασίου με νέο υλικό.



Νέος εξοπλισμός θα διατεθεί και στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία. Ειδικότερα, μέσα στο σχολικό έτος θα αποσταλούν νέα μουσικά όργανα στα Μουσικά Σχολεία, για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, ενώ θα διατεθεί επίσης νέος εξοπλισμός στα Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας.



Παράλληλα, δρομολογείται η προμήθεια 718 σχολικών λεωφορείων για μαθητές με αναπηρία μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, με τον σχετικό διαγωνισμό να «τρέχει» μέσα στη χρονιά.



Οκτώ νέα Ωνάσεια και Διεθνές Απολυτήριο σε 11 σχολεία Το δημόσιο σχολείο διευρύνει τις δυνατότητές του και με οκτώ νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, ενώ ξεκινούν τα πρώτα δημόσια προγράμματα Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 σχολικές μονάδες.



Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πρόοδος για το Πολλαπλό Βιβλίο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να εφαρμοστεί τον Σεπτέμβριο του 2027, καθώς και τα νέα, επικαιροποιημένα Προγράμματα Σπουδών.



Ηλεκτρονικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και ψηφιακό φροντιστήριο Στη νέα σχολική χρονιά ξεκινά πιλοτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.



Η πιλοτική διαδικασία αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά.



Παράλληλα, το Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο αριθμεί ήδη περισσότερους από 410.000 χρήστες, επεκτείνεται με live μαθήματα για την Α΄ και Β΄ Λυκείου.



Ήδη έχει προγραμματιστεί και η ανάπτυξη ψηφιακού βοηθού για προσωποποιημένη και εξατομικευμένη αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, μέσω του νέου προγράμματος EduAi.



Στον οικονομικό εγγραμματισμό, το νέο πρόγραμμα FinStart αναμένεται να αφορά 40.000 μαθητές, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στην οργάνωση προϋπολογισμού, στην αξιολόγηση οικονομικών επιλογών και στην αναγνώριση κινδύνων που συνδέονται με τις ψηφιακές συναλλαγές.



Παράλληλα, τα Κέντρα Καινοτομίας αυξάνονται από 13 σε 18, διευρύνοντας την πρόσβαση των μαθητών στη ρομποτική, τον προγραμματισμό και τα ψηφιακά εργαλεία.



Ειδική Αγωγή: 7.230 Τμήματα Ένταξης Στην Ειδική Αγωγή, 7.230 Τμήματα Ένταξης υποστηρίζουν συνολικά 71.184 μαθητές.



Παράλληλα, δημιουργούνται δύο νέα ΚΕΔΑΣΥ, στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Σαντορίνη.



Για τη βελτίωση της διαδικασίας αναπτύσσεται ψηφιακή πλατφόρμα για τις αιτήσεις και την παρακολούθησή τους, ενώ στα ΚΕΔΑΣΥ έχουν ήδη δοθεί εννέα νέα εργαλεία αξιολόγησης, με στόχο την ουσιαστικότερη υποστήριξη παιδιών και οικογενειών.



Εθνικός Διάλογος για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός και στην πορεία του Εθνικού Διαλόγου για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο.



Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 55 συνεδριάσεις, με στόχο να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και να παραδοθεί η πρόταση της επιτροπής τον Νοέμβριο του 2026.



Παράλληλα, επίκειται δημόσια ψηφιακή διαβούλευση στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και φορείς. Η διαδικασία, σύμφωνα με την παρουσίαση της υπουργού, θα συνοδεύεται από επιστημονική τεκμηρίωση και έγκαιρη ενημέρωση.



Σχεδόν 90 εκατ. ευρώ για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα Στην ανώτατη εκπαίδευση, περίπου 90 εκατ. ευρώ διατίθενται το 2026 για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.



Παράλληλα, δρομολογούνται 8.600 νέες κλίνες μέσω ΣΔΙΤ και αναβαθμίσεις υφιστάμενων φοιτητικών εστιών. Ο συνολικός στόχος είναι να προστεθούν τα επόμενα τρία χρόνια 10.000 νέες και ανακαινισμένες κλίνες.



Αλλαγή προγραμματίζεται και στο χρονοδιάγραμμα των μετεγγραφών. Και φέτος η διαδικασία θα ξεκινήσει νωρίτερα, με στόχο το βασικό σκέλος της να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.



Εξωστρέφεια των δημόσιων Πανεπιστημίων και νέα προγράμματα



Στην παρουσίαση έγινε επίσης αναφορά στην εξωστρέφεια του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου, με τη λειτουργία νέων ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.



Παράλληλα, καταγράφεται πρόοδος στην υλοποίηση 47 κοινών και διπλών μεταπτυχιακών προγραμμάτων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.



Οι εξελίξεις για τα ΝΠΠΕ μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ Η υπουργός παρουσίασε ακόμη τις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί μετά την έκδοση των αποφάσεων του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα ΝΠΠΕ.



Στόχος των ενεργειών είναι να αντιμετωπιστούν άμεσα τα ζητήματα που αφορούν τις άδειες των τριών πανεπιστημίων, καθώς και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους.



Το συνολικό κυβερνητικό σχέδιο, όπως παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, στηρίζεται στην έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων, στη συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων και στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων για μαθητές και φοιτητές, τις οικογένειες, αλλά και τους εκπαιδευτικούς.