Ζέστη με θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς σήμερα και ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο

Επιμένει η ζέστη, πότε πέφτει η θερμοκρασία - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να αγγίζει σήμερα κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ το μελτέμι επιμένει στο Αιγαίο με εντάσεις έως 7 μποφόρ. Το σκηνικό του καιρού θα είναι γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια.



Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς, ενώ μικρή αποκλιμάκωση της



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ







Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ







Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 και στα ηπειρωτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



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Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα παραμένει η, με τον υδράργυρο να αγγίζει σήμερα κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ το μελτέμι επιμένει στο Αιγαίο με εντάσεις έως 7 μποφόρ. Το σκηνικό του καιρού θα είναι γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια.Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς, ενώ μικρή αποκλιμάκωση της ζέστης στα ανατολικά αναμένεται από την Πέμπτη, καθώς παράλληλα θα ενισχυθούν οι βοριάδες.Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρους όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 και στα ηπειρωτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 25 έως 31 και στην Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 26 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.



Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρους όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.



Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.



Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-08-2026



Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγιδες.



Η ορατότητα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.



Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-08-2026



Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά κυρίως τα βόρεια.



Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. .



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-08-2026



Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και στα βόρειοανατολικά πιθνανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ,ενώ στα ανατολικά από βόρειες 5 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά.