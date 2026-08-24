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Απέπλευσε για Μαντούδι το «Νήσος Αίγινα» που συγκρούστηκε με θαλάσσιο ταξί στο λιμάνι της Σκιάθου
ΕΛΛΑΔΑ
Σκόπελος Σκιάθος Πλοίο Λιμάνι

Απέπλευσε για Μαντούδι το «Νήσος Αίγινα» που συγκρούστηκε με θαλάσσιο ταξί στο λιμάνι της Σκιάθου

Μετά την επιθεώρηση του πλοίου από το τοπικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων του Λιμεναρχείου Σκιάθου, επετράπη η συνέχιση του δρομολογίου του

Απέπλευσε για Μαντούδι το «Νήσος Αίγινα» που συγκρούστηκε με θαλάσσιο ταξί στο λιμάνι της Σκιάθου
Μηνάς Τσαμόπουλος
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Ήρθη η απαγόρευση απόπλου που είχε επιβληθεί στο επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ», μετά την πρόσκρουσή του σε πλαγιοδετημένο θαλάσσιο ταξί στο λιμάνι της Σκιάθου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τον κατάπλου του πλοίου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Γλώσσα Σκοπέλου προς τη Σκιάθο και το Μαντούδι. Το «ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ», στο οποίο επέβαιναν 68 επιβάτες και μετέφερε 17 Ι.Χ. και έξι δίκυκλα, προσέκρουσε στο θαλάσσιο ταξί «ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ», το οποίο ήταν πλαγιοδετημένο χωρίς επιβαίνοντες.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση, ενώ αρχικά η αρμόδια λιμενική αρχή απαγόρευσε τον απόπλου και των δύο πλοίων.

Μετά την επιθεώρηση του «ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ» από το τοπικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων του Λιμεναρχείου Σκιάθου, επετράπη η συνέχιση του δρομολογίου του. Το πλοίο απέπλευσε για το Μαντούδι με 72 επιβάτες, 21 Ι.Χ., ένα φορτηγό και ένα δίκυκλο.

Νωρίτερα, το Λιμενικό είχε ανακοινώσει σχετικά με την σύγκρουση των δύο πλοίων: 

«Πρόσκρουση του ΕΓ ΟΓ «ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ» κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι της Σκιάθου με 68 ΕΠΙΒΑΤΕΣ, 17 Ι.Χ.Ε. και 6 ΔΚ, με το θαλάσσιο ταξί «ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ», το οποίο ήταν πλαγιοδετημένο στο λιμάνι άνευ επιβαινόντων.

Το ΕΓ ΟΓ εκτελεί δρομολόγιο από Γλώσσα Σκοπέλου για Σκιάθο και Μαντούδι.

Από τη λιμενική αρχή έχει επιβληθεί απαγόρευση απόπλου και στα δύο πλοία ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση».
Μηνάς Τσαμόπουλος
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

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