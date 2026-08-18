Κολλημένο στα αβαθή του Δρεπάνου παραμένει το πολυτελές γιοτ που προσάραξε στην περιοχή, δείτε εικόνες και βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σκάφος Πάτρα Θάλασσα

Κολλημένο στα αβαθή του Δρεπάνου παραμένει το πολυτελές γιοτ που προσάραξε στην περιοχή, δείτε εικόνες και βίντεο

Το σκάφος, μήκους περίπου 20 μέτρων υπό αμερικανική σημαία, εξακολουθεί να βρίσκεται λίγα μέτρα από την ακτή

Κολλημένο στα αβαθή του Δρεπάνου παραμένει το πολυτελές γιοτ που προσάραξε στην περιοχή, δείτε εικόνες και βίντεο
14 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Δρέπανο Αχαΐας, μια από τις πιο γνωστές παραθαλάσσιες περιοχές κοντά στην Πάτρα, παραμένει μέχρι και χθες αργά το απόγευμα κολλημένο στα αβαθή ένα πολυτελές γιοτ που προσάραξε την Κυριακή (16/8).

Παρά την επιχείρηση ρυμούλκησης που πραγματοποιήθηκε, το μεγάλο σκάφος δεν κατέστη δυνατό να αποκολληθεί και εξακολουθεί να βρίσκεται στο ίδιο σημείο.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα pelop.gr  πρόκειται για σκάφος μήκους περίπου 20 μέτρων, υπό αμερικανική σημαία, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα. 

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Πάτρα: Παρέμεινε κολλημένο το αμερικανικό γιοτ στο Δρέπανο

Η εικόνα της πολυτελούς θαλαμηγού, λίγα μόλις μέτρα από την ακτή και κυριολεκτικά πάνω στην ξέρα, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον όσων βρίσκονται στην παραλία του Δρεπάνου, καθώς το μεγάλο σκάφος παραμένει εγκλωβισμένο σε ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής.

Άκαρπη η επιχείρηση ρυμούλκησης

Η προσπάθεια αποκόλλησης ξεκίνησε την Κυριακή, όταν κλήθηκε ρυμουλκό για να απομακρύνει το γιοτ.

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Κολλημένο στα αβαθή του Δρεπάνου παραμένει το πολυτελές γιοτ που προσάραξε στην περιοχή, δείτε εικόνες και βίντεο

Ωστόσο, παρά τις ενέργειες που έγιναν, η επιχείρηση δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα και το ρυμουλκό αποχώρησε αργά το βράδυ, αφήνοντας το σκάφος στη θέση του.
14 ΣΧΟΛΙΑ

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