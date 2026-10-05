Προϋπολογισμός 2027: Με ανάπτυξη 2,3%, και μόνιμες παροχές 2,8 δισ. ευρώ, δείτε πίνακα

Στη Βουλή σήμερα 5/10 το προσχέδιο και την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες - Ο πληθωρισμός ξαναγράφει τον λογαριασμό των παροχών