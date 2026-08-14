Οι ποινές που αντιμετωπίζει ο οδηγός του βυτιοφόρου για την εγκληματική προσπέραση
ΕΛΛΑΔΑ

Οι ποινές που αντιμετωπίζει ο οδηγός του βυτιοφόρου για την εγκληματική προσπέραση

Μόνο από τύχη δεν θρηνήσαμε έναν ακόμη άνθρωπο στην άσφαλτο. Η αδιανόητη προσπέραση του οδηγού του βυτιοφόρου στη Λίμνη Πλαστήρα, ο οποίος με το τεράστιο και βαρύ όχημα βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα μέσα σε στροφή με περιορισμένη ορατότητα, δεν αποτελεί απλώς μια «κακή οδηγική στιγμή».

Οι ποινές που αντιμετωπίζει ο οδηγός του βυτιοφόρου για την εγκληματική προσπέραση
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Πρόκειται για συμπεριφορά που ενεργοποιεί τόσο τις αυστηρές διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσο και, όπως ήδη ανακοίνωσε η Αστυνομία, το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε τεράστια αντίδραση. Το βυτιοφόρο φαίνεται να πραγματοποιεί προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο, σε «τυφλή» στροφή, έχοντας καταλάβει το αντίθετο ρεύμα. Την ίδια στιγμή από...




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