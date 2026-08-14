Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Οι ποινές που αντιμετωπίζει ο οδηγός του βυτιοφόρου για την εγκληματική προσπέραση
Οι ποινές που αντιμετωπίζει ο οδηγός του βυτιοφόρου για την εγκληματική προσπέραση
Μόνο από τύχη δεν θρηνήσαμε έναν ακόμη άνθρωπο στην άσφαλτο. Η αδιανόητη προσπέραση του οδηγού του βυτιοφόρου στη Λίμνη Πλαστήρα, ο οποίος με το τεράστιο και βαρύ όχημα βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα μέσα σε στροφή με περιορισμένη ορατότητα, δεν αποτελεί απλώς μια «κακή οδηγική στιγμή».
Πρόκειται για συμπεριφορά που ενεργοποιεί τόσο τις αυστηρές διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσο και, όπως ήδη ανακοίνωσε η Αστυνομία, το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε τεράστια αντίδραση. Το βυτιοφόρο φαίνεται να πραγματοποιεί προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο, σε «τυφλή» στροφή, έχοντας καταλάβει το αντίθετο ρεύμα. Την ίδια στιγμή από...
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα