Οι ποινές που αντιμετωπίζει ο οδηγός του βυτιοφόρου για την εγκληματική προσπέραση

Πρόκειται για συμπεριφορά που ενεργοποιεί τόσο τις αυστηρές διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσο και, όπως ήδη ανακοίνωσε η Αστυνομία, το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε τεράστια αντίδραση. Το βυτιοφόρο φαίνεται να πραγματοποιεί προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο, σε «τυφλή» στροφή, έχοντας καταλάβει το αντίθετο ρεύμα. Την ίδια στιγμή από...









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