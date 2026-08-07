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Red Code για Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία το Σάββατο, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
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Red Code για Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία το Σάββατο, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red εξακολουθεί να παραμένει η Περιφέρεια Αττικής

Red Code για Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία το Σάββατο, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση κινητοποίησης *ed Code την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας, ενόψει του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται για το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από την αξιολόγηση της Ομάδας Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς).

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, πολύ υψηλός κίνδυνος (Κατηγορία 4) προβλέπεται ειδικότερα για:

* την Περιφέρεια Κρήτης,
* τις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Red Code για Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία το Σάββατο, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς


Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

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Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red εξακολουθεί να παραμένει η Περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπυρώσεων με καταστροφικές συνέπειες, στις πληγείσες από την πυρκαγιά της 31-07-2026.

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