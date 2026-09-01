Wall Street: Με το αριστερό το ποδαρικό του Σεπτεμβρίου υπό τη σκιά του sell-off στα ομόλογα

Πετρέλαιο, ομόλογα και αυξημένες προβλέψεις για αύξηση επιτοκίων από τη Fed πίεσαν τους δείκτες, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν τον αντίκτυπο της γεωπολιτικής έντασης και των πληθωριστικών κινδύνων - Σημαντικές ρευστοποιήσεις στις Big Tech