Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας από δύσβατο σημείο στην περιοχή της Συκιάς στη Χαλκιδική
Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας από δύσβατο σημείο στην περιοχή της Συκιάς στη Χαλκιδική
Οι πυροσβέστες εντόπισαν τη γυναίκα τραυματισμένη στο πόδι, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ολοκληρώθηκε επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένης, 49χρονης Γερμανίδας, από δύσβατο σημείο στην περιοχή της Συκιάς στη Χαλκιδική.
Σήμερα το πρωί, Παρασκευή (07/08) ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το περιστατικό.
Μετά την κλήση άλλου ατόμου στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νέου Μαρμαρά.
Οι πυροσβέστες εντόπισαν τη γυναίκα τραυματισμένη στο πόδι, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι.
Σήμερα το πρωί, Παρασκευή (07/08) ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το περιστατικό.
Μετά την κλήση άλλου ατόμου στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νέου Μαρμαρά.
Οι πυροσβέστες εντόπισαν τη γυναίκα τραυματισμένη στο πόδι, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι.
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