Η μεγαλύτερη ευθεία της Αθήνας έγινε ψηφιακό «φρούριο»

Με τις νέες τεχνολογίες ελέγχου, τις κάμερες ταχύτητας και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, η Συγγρού μετατρέπεται σταδιακά σε ένα πραγματικό «ψηφιακό φρούριο» για όσους επιμένουν να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η λεωφόρος έχει μήκος περίπου 4,4 χιλιομέτρων και συνδέει το κέντρο της Αθήνας με το Φάληρο και την παραλιακή ζώνη. Ξεκινά από την περιοχή της Αθανασίου Διάκου και καταλήγει στον κόμβο τη...





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