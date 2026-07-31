Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Η μεγαλύτερη ευθεία της Αθήνας έγινε ψηφιακό «φρούριο»
Η μεγαλύτερη ευθεία της Αθήνας έγινε ψηφιακό «φρούριο»
Δεν είναι μόνο ένας από τους πιο γνωστούς δρόμους της πρωτεύουσας. Είναι η μεγαλύτερη συνεχόμενη ευθεία της Αθήνας, ένας από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας και πλέον ένας από τους πιο αυστηρά επιτηρούμενους δρόμους στην Ελλάδα.
UPD:
Με τις νέες τεχνολογίες ελέγχου, τις κάμερες ταχύτητας και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, η Συγγρού μετατρέπεται σταδιακά σε ένα πραγματικό «ψηφιακό φρούριο» για όσους επιμένουν να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Η λεωφόρος έχει μήκος περίπου 4,4 χιλιομέτρων και συνδέει το κέντρο της Αθήνας με το Φάληρο και την παραλιακή ζώνη. Ξεκινά από την περιοχή της Αθανασίου Διάκου και καταλήγει στον κόμβο τη...
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UPD:
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