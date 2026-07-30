Επενδύοντας στους ανθρώπους δημιουργείς το εργασιακό περιβάλλον του αύριο

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Σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η ανάπτυξη μιας εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο των ανθρώπων της. Για την ΑΒ Βασιλόπουλος, η διαρκής επένδυση στους 11.740 εργαζομένους της, που βρίσκονται καθημερινά στα καταστήματα, τα κέντρα διανομής και τις κεντρικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της. Το ESG Report 2025, που δημοσιεύθηκε πριν λίγες μέρες, αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που εκτείνεται από την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη έως τις αμοιβές και τις παροχές, την υγεία και την ευεξία, αλλά και τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Βασικός στόχος της αγαπημένης αλυσίδας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς, δίκαιου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου κάθε άνθρωπος να έχει πρόσβαση στα απαραίτητα εφόδια για να εξελιχθεί, να αισθάνεται ότι ανήκει και να μπορεί να δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Γιατί η ανάπτυξη των εργαζομένων δεν αφορά μόνο την προσωπική τους πορεία, αλλά συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της καθημερινής λειτουργίας και, τελικά, με την εμπειρία που προσφέρει η εταιρεία στους πελάτες της.

Η γνώση ως δύναμη ανέλιξης

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους άξονες της στρατηγικής για τους ανθρώπους της ΑΒ Βασιλόπουλος. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 408.456 ώρες εκπαίδευσης, με 24.540 συμμετοχές σε 1.850 διαφορετικά προγράμματα, επιβεβαιώνοντας μια προσέγγιση που αφορά το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού και τις διαφορετικές ανάγκες κάθε ρόλου.

Παράλληλα, η επένδυση στην ανάπτυξη στελεχών δημιουργεί συγκεκριμένες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Στο “Development Program for Retail Store Managers” συμμετείχαν 263 στελέχη καταστημάτων, ενώ στο περιφερειακό πρόγραμμα Grow Operations Talents συμμετείχαν στελέχη της ΑΒ, που έχουν ήδη εξελιχθεί στον ρόλο του Retail Manager. Έτσι, η εκπαίδευση λειτουργεί ως ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων, αλλά και ως γέφυρα προς τα επόμενα βήματα μιας επαγγελματικής διαδρομής μέσα στην εταιρεία.





Ξεχωριστή θέση έχει και η πρωτοβουλία «Το Φιλόξενο Κατάστημα ΑΒ», μέσα από την οποία εκπαιδεύτηκαν 10.407 εργαζόμενοι, πραγματοποιήθηκαν 756 εκπαιδεύσεις σε 51 τοποθεσίες και συμπληρώθηκαν 30.193 ώρες εκπαίδευσης. Η συμμετοχή 40 εσωτερικών εκπαιδευτών στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της δράσης αναδεικνύει, παράλληλα, τη δύναμη της εσωτερικής γνώσης και της συνεργασίας. Η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν ιδιαίτερα θετική, με το ποσοστό ικανοποίησης να φτάνει το 98,5%.

Μια πιο δίκαιη και ολοκληρωμένη εμπειρία

Η επένδυση στους ανθρώπους αποτυπώνεται και στην πολιτική αμοιβών και παροχών. Περισσότερα από 261 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν σε μισθούς, ενώ 5,2 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε παροχές και επιπλέον 8,8 εκατ. ευρώ αποδόθηκαν σε μορφή πόντων επιβράβευσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο ανασχεδιασμός του Ομαδικού Προγράμματος Ζωής και Υγείας, με στόχο την παροχή αναβαθμισμένης κάλυψης στο σύνολο του προσωπικού, ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία. Η κατάργηση οκτώ διαφορετικών κατηγοριών κάλυψης απλοποιεί το σύστημα και ταυτόχρονα εξισώνει τις παροχές, αποτελώντας μια πρακτική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Πρόκειται για μια προσέγγιση που επιδιώκει να δημιουργήσει μια πιο συνεπή και δίκαιη εμπειρία για τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τον ρόλο ή το σημείο στο οποίο εργάζονται.

Ένα περιβάλλον όπου όλοι έχουν θέση

Η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της ΑΒ Βασιλόπουλος για τους ανθρώπους της. Η δημιουργία Ακαδημίας Επαγγελματικής Ένταξης για πρόσφυγες και μετανάστες, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Οδύσσεια, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας προσέγγισης που συνδέει τη συμπερίληψη με πραγματικές ευκαιρίες πρόσβασης στην εργασία. Ήδη δύο συμμετέχοντες εντάχθηκαν στο ανθρώπινο δυναμικό του Κέντρου Διανομής Μάνδρας.

Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 750 εργαζόμενοι συμμετείχαν στις δράσεις των Μηνών Διαφορετικότητας και Υπερηφάνειας, ενώ η κοινότητα Young AB αριθμεί περισσότερα από 450 ενεργά μέλη. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύεται η επικοινωνία, η συμμετοχή και η αίσθηση του «ανήκειν», δημιουργώντας έναν χώρο εργασίας που αναγνωρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων του.





Η ευεξία ως μέρος της καθημερινότητας

Η φροντίδα των εργαζομένων δεν περιορίζεται στον χώρο εργασίας. Η υγεία και η ευεξία αντιμετωπίζονται ολιστικά, με δράσεις που υποστηρίζουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία. Η εφαρμογή Soulfood δίνει στους εργαζομένους πρόσβαση σε ψυχολόγους, διατροφολόγους και εξατομικευμένο περιεχόμενο, ενώ η εφαρμογή άσκησης The Coach διαθέτει περισσότερους από 5.000 ενεργούς χρήστες και πάνω από 300 προγράμματα. Παράλληλα, περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι εκπροσωπούν κάθε χρόνο την AB Running Team, μετατρέποντας την άσκηση και τη συμμετοχή σε μια κοινή εμπειρία που ενώνει τους ανθρώπους πέρα από την καθημερινή τους εργασία. Στο ίδιο πνεύμα, συνεχίζονται και οι δράσεις αιμοδοσίας μέσω της Τράπεζας Αίματος ΑΒ, ενισχύοντας την αλληλεγγύη και την προσφορά ως αναπόσπαστα στοιχεία της εταιρικής κουλτούρας.





Επιπλέον, η φωνή των ίδιων των ανθρώπων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση της εργασιακής εμπειρίας. Το 95% του προσωπικού συμμετείχε στην Έρευνα Δέσμευσης Συνεργατών, τα αποτελέσματα της οποίας αξιοποιούνται για τον εντοπισμό των θετικών σημείων, αλλά και των περιοχών όπου υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Οι αριθμοί και οι δράσεις που προαναφέρθηκαν αποτυπώνουν τόσο το μέγεθος της επένδυσης όσο και τη φιλοσοφία της ΑΒ. Πίσω όμως από κάθε αριθμό βρίσκονται άνθρωποι, διαφορετικές διαδρομές, δεξιότητες, φιλοδοξίες και καθημερινές ανάγκες. Η ουσιαστική πρόκληση είναι να δημιουργείται ένα περιβάλλον όπου όλοι μπορούν να μαθαίνουν, να εξελίσσονται, να αισθάνονται ασφαλείς και να έχουν ίσες ευκαιρίες. Με αυτή τη φιλοσοφία, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να επενδύει σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα, αλλά ταυτόχρονα κοιτάζει μπροστά.