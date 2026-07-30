Δορυφορικές εικόνες από τους καπνούς της φωτιάς στην Κρήτη: Έχουν διανύσει περίπου 100 χιλιόμετρα
Δορυφορικές εικόνες από τους καπνούς της φωτιάς στην Κρήτη: Έχουν διανύσει περίπου 100 χιλιόμετρα
Πέπλο καπνού σε Λέσβο και Χίο από την πυρκαγιά στην Τουρκία
Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στην Κρήτη το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7), αυτή τη φορά στον Ασώματο Ρεθύμνου, ενώ νέο πύρινο μέτωπο καταγράφεται και στην Πάρο.
Οι καπνοί και οι προσεγγιστικές θέσεις των εστιών είναι ορατά σε δορυφορική εικόνα του δορυφόρου Meteosat-12 της EUMETSAT (Σχήμα 1), η οποία ελήφθη στις 14:50 ώρα Ελλάδας, και υποβλήθηκε σε επεξεργασία από την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.
Στη δορυφορική εικόνα διακρίνεται επίσης η πυρκαγιά στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει να μεταφέρει σημαντικές ποσότητες καπνού προς το Αιγαίο και ιδιαίτερα προς τα νησιά της Λέσβου και της Χίου.
Στη δεύτερη εικόνα παρουσιάζεται εστιασμένη δορυφορική εικόνα της Κρήτης και της πυρκαγιάς που μαίνεται στον Ασώματο Ρεθύμνου. Οι καπνοί έχουν κινηθεί προς τα νότια, ωθούμενοι από τους επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 80–100 km.
Οι καπνοί και οι προσεγγιστικές θέσεις των εστιών είναι ορατά σε δορυφορική εικόνα του δορυφόρου Meteosat-12 της EUMETSAT (Σχήμα 1), η οποία ελήφθη στις 14:50 ώρα Ελλάδας, και υποβλήθηκε σε επεξεργασία από την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.
Στη δορυφορική εικόνα διακρίνεται επίσης η πυρκαγιά στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει να μεταφέρει σημαντικές ποσότητες καπνού προς το Αιγαίο και ιδιαίτερα προς τα νησιά της Λέσβου και της Χίου.
Στη δεύτερη εικόνα παρουσιάζεται εστιασμένη δορυφορική εικόνα της Κρήτης και της πυρκαγιάς που μαίνεται στον Ασώματο Ρεθύμνου. Οι καπνοί έχουν κινηθεί προς τα νότια, ωθούμενοι από τους επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 80–100 km.
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