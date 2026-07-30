ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Δορυφορικές εικόνες από τους καπνούς της φωτιάς στην Κρήτη: Έχουν διανύσει περίπου 100 χιλιόμετρα
ΕΛΛΑΔΑ
καπνοί Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ρέθυμνο Κρήτη

Δορυφορικές εικόνες από τους καπνούς της φωτιάς στην Κρήτη: Έχουν διανύσει περίπου 100 χιλιόμετρα

Πέπλο καπνού σε Λέσβο και Χίο από την πυρκαγιά στην Τουρκία

Δορυφορικές εικόνες από τους καπνούς της φωτιάς στην Κρήτη: Έχουν διανύσει περίπου 100 χιλιόμετρα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στην Κρήτη το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7), αυτή τη φορά στον Ασώματο Ρεθύμνου, ενώ νέο πύρινο μέτωπο καταγράφεται και στην Πάρο.

Οι καπνοί και οι προσεγγιστικές θέσεις των εστιών είναι ορατά σε δορυφορική εικόνα του δορυφόρου Meteosat-12 της EUMETSAT (Σχήμα 1), η οποία ελήφθη στις 14:50 ώρα Ελλάδας, και υποβλήθηκε σε επεξεργασία από την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Στη δορυφορική εικόνα διακρίνεται επίσης η πυρκαγιά στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει να μεταφέρει σημαντικές ποσότητες καπνού προς το Αιγαίο και ιδιαίτερα προς τα νησιά της Λέσβου και της Χίου.

Δορυφορικές εικόνες από τους καπνούς της φωτιάς στην Κρήτη: Έχουν διανύσει περίπου 100 χιλιόμετρα
Δορυφορική εικόνα του καπνού από τις πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο και Τουρκία από τον Meteosat-12 στις 30/07/2026 14:50

Στη δεύτερη εικόνα παρουσιάζεται εστιασμένη δορυφορική εικόνα της Κρήτης και της πυρκαγιάς που μαίνεται στον Ασώματο Ρεθύμνου. Οι καπνοί έχουν κινηθεί προς τα νότια, ωθούμενοι από τους επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 80–100 km.

Δορυφορικές εικόνες από τους καπνούς της φωτιάς στην Κρήτη: Έχουν διανύσει περίπου 100 χιλιόμετρα
Δορυφορική εικόνα του καπνού από την πυρκαγιά στην Κρήτη από τον Meteosat-12 στις 30/07/2026 14:50
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης