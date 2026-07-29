Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά στο αυτί 6χρονο σε παιδική χαρά στον Βόλο
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Αδέσποτα Σκύλος

Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά στο αυτί 6χρονο σε παιδική χαρά στον Βόλο

Έγινε διακομιδή του ανήλίκου στην Αθήνα  προκειμένου να του τοποθετήσουν μόσχευμα

Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά στο αυτί 6χρονο σε παιδική χαρά στον Βόλο
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Επίθεση από αδέσποτο σκύλο δέχθηκε στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης, ένας 6χρονος ενώ έπαιζε με τη μητέρα του στο πάρκο της Αγίας Αικατερίνης, στον Βόλο. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο αυτί και, μετά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν στο νοσοκομείο Βόλου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ξαφνικά ένα αδέσποτο σκυλί, όπως καταγγέλλει στο magnesianews.gr ο παππούς του μικρού, επιτέθηκε στο παιδί και άρχισε να το δαγκώνει. Το έριξε κάτω και συνέχιζε να το δαγκώνει. Έντρομη η μητέρα όρμισε στο σκυλί και προσπάθησε να του ανοίξει το στόμα για να αφήσει ήσυχο το παιδί της, με αποτέλεσμα κι εκείνη να τραυματιστεί σχεδόν σε όλο της κορμί με δαγκωματιές και γρατζουνιές.

Ένας άντρας που περνούσε από το σημείο είδε τι είχε συμβεί και κατέβηκε από το αυτοκίνητό του για να βοηθήσει τη μητέρα και το παιδί. Χωρίς να το σκεφτεί τους πήρε κατευθείαν με το αμάξι και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένουν μέχρι αυτή τη στιγμή.

Οι γιατροί που εξέτασαν τον 6χρονο είδαν πως υπάρχει σοβαρό τραύμα στο αφτί του και αποφάσισαν ότι είναι αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», προκειμένου να του τοποθετήσουν μόσχευμα. Ο παππούς του 6χρονου συγκλονισμένος από το περιστατικό, δηλώνει πως δεν θα αφήσει έτσι αυτό που έπαθε η κόρη του και ο εγγονός του και θα κινηθεί νομικά κατά του Δήμου Βόλου και κατά οποιουδήποτε άλλου είναι υπεύθυνος.
7 ΣΧΟΛΙΑ

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