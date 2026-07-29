Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά στο αυτί 6χρονο σε παιδική χαρά στον Βόλο

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.