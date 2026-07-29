Στην Ευελπίδων ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα με στόχο τον Ντογιάκο

Ως εντολέας φέρεται ομοεθνής του ισοβίτης , ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών και βρίσκεται στη φυλακή από το 2017

Η συνάντηση διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας παρέδωσε στον 30χρονο ένα μικρό αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι, επιχειρώντας να μη δώσει στόχο.



Οι αστυνομικοί, που παρακολουθούσαν διακριτικά τη συνάντηση, επενέβησαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης και ακινητοποίησαν τον Αιγύπτιο. Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, εντόπισαν μέσα στο χάρτινο ποτήρι μία λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περιτυλιγμένη με μαύρο πλαστικό δεματικό (tie wrap), η οποία κατασχέθηκε.