Στην Ευελπίδων ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα με στόχο τον Ντογιάκο
ΕΛΛΑΔΑ
Αιγύπτιος Χειροβομβίδα Ισίδωρος Ντογιάκος

Στην Ευελπίδων ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα με στόχο τον Ντογιάκο

Ως εντολέας φέρεται ομοεθνής του ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών και βρίσκεται στη φυλακή από το 2017

Στην Ευελπίδων ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα με στόχο τον Ντογιάκο
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Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος με εντολέα έναν Αιγύπτιο ισοβίτη, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών και βρίσκεται στη φυλακή από το 2017.

@protothema.gr ❗️Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στην Αθήνα, έχοντας στην κατοχή του μία χειροβομβίδα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. ◾️Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, εντολέας φέρεται να είναι Αιγύπτιος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών και βρίσκεται στη φυλακή από το 2017. @Marinos Aleiferis 🪼 #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ισοβίτης είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ενώ στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται και ληστείες. Παράλληλα, φέρεται να έχει εμπλακεί και σε άλλα αδικήματα κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του Αιγύπτιου αμέσως μόλις παρέλαβε τη χειροβομβίδα, χωρίς να προλάβει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε επίσης έρευνα στο σπίτι του Έλληνα που φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα. Εκεί εντοπίστηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος δεν βρέθηκε στο σημείο.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν εκτός φυλακής με όρους, ενώ αναζητείται από τις αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι είχε εμπλακεί και σε υπόθεση ναρκωτικών.

Η συνάντηση και η παράδοση της χειροβομβίδας

Έπειτα από σειρά προπαρασκευαστικών ενεργειών, ο Αιγύπτιος συναντήθηκε με τον 27χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει να του παραδώσει τη χειροβομβίδα και μέχρι αυτήν την ώρα παραμένει άφαντος.

Στην Ευελπίδων ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα με στόχο τον Ντογιάκο

Η συνάντηση διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας παρέδωσε στον 30χρονο ένα μικρό αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι, επιχειρώντας να μη δώσει στόχο.

Οι αστυνομικοί, που παρακολουθούσαν διακριτικά τη συνάντηση, επενέβησαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης και ακινητοποίησαν τον Αιγύπτιο. Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, εντόπισαν μέσα στο χάρτινο ποτήρι μία λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περιτυλιγμένη με μαύρο πλαστικό δεματικό (tie wrap), η οποία κατασχέθηκε.
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