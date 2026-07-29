Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για το voucher, πότε λήγει η προθεσμία
Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για το voucher, πότε λήγει η προθεσμία
Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 175.000
Μέχρι τις 5 Αυγούστου παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ενώ ήδη οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 175.000, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ, Τάσο Μαυρίδη, ο οποίος μίλησε πρόσφατα στο ΕΡΤnews.
Ο κ. Μαυρίδης υπογράμμισε ότι όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ (eetaa.gr) και δεν πραγματοποιείται καμία διαδικασία με φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας.
Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ εδώ και πολλά χρόνια, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα κοινωνικής στήριξης, καθώς δίνει τη δυνατότητα στις οικογένειες να εξασφαλίσουν δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών, σημειώνοντας ότι οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 175.000, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στα vouchers που χορηγήθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Όπως εκτίμησε, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ενδέχεται να προσεγγίσει ακόμη και τις 200.000, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη ανάγκη στήριξης των οικογενειών.
-εργαζόμενες και άνεργες μητέρες,
-αυτοαπασχολούμενες,
-πατέρες που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους,
-ανάδοχοι γονείς και
-νόμιμοι κηδεμόνες, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων vouchers προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και εντάσσεται στις δράσεις στήριξης και ενίσχυσης της πολύτεκνης οικογένειας.
Με τα νέα δεδομένα, τα εισοδηματικά κριτήρια για τα vouchers που καλύπτονται από τους πόρους του Υπουργείου διαμορφώνονται ως εξής: για οικογένειες με έως δύο παιδιά το ανώτατο εισόδημα ορίζεται στις 35.000 ευρώ, για οικογένειες με τρία παιδιά στις 38.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες δεν προβλέπεται πλέον κανένας εισοδηματικός περιορισμός.
Ο κ. Μαυρίδης υπογράμμισε ότι όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ (eetaa.gr) και δεν πραγματοποιείται καμία διαδικασία με φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας.
Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ εδώ και πολλά χρόνια, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα κοινωνικής στήριξης, καθώς δίνει τη δυνατότητα στις οικογένειες να εξασφαλίσουν δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών, σημειώνοντας ότι οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 175.000, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στα vouchers που χορηγήθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Όπως εκτίμησε, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ενδέχεται να προσεγγίσει ακόμη και τις 200.000, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη ανάγκη στήριξης των οικογενειών.
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχήςΔικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
-εργαζόμενες και άνεργες μητέρες,
-αυτοαπασχολούμενες,
-πατέρες που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους,
-ανάδοχοι γονείς και
-νόμιμοι κηδεμόνες, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων vouchers προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και εντάσσεται στις δράσεις στήριξης και ενίσχυσης της πολύτεκνης οικογένειας.
Με τα νέα δεδομένα, τα εισοδηματικά κριτήρια για τα vouchers που καλύπτονται από τους πόρους του Υπουργείου διαμορφώνονται ως εξής: για οικογένειες με έως δύο παιδιά το ανώτατο εισόδημα ορίζεται στις 35.000 ευρώ, για οικογένειες με τρία παιδιά στις 38.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες δεν προβλέπεται πλέον κανένας εισοδηματικός περιορισμός.
Το πρόγραμμα καλύπτει βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με αναπηρία, για τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Παράλληλα, αφορά παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία, μέσω υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 393 εκατ. ευρώ και καλύπτει τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.
«Είναι ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα στοιχεία και στα δικαιολογητικά που υποβάλλουν», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.
Εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη και έχουν υποβληθεί σωστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εξασφαλίζεται η χορήγηση του voucher.
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες λαμβάνονται υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με βάση τα φορολογικά δεδομένα του 2025. Πρόσθετα δικαιολογητικά απαιτούνται για μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες σε χηρεία, γονείς ή παιδιά με αναπηρία και άλλες ειδικές κοινωνικές κατηγορίες.
Τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, ωστόσο οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά εάν χρειάζεται να επισυνάψουν επιπλέον πιστοποιητικά.
Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, ενώ στόχος είναι τα οριστικά αποτελέσματα να δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου.
Κατά την περίοδο των ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία ενδεχομένως παρέλειψαν κατά την αρχική υποβολή.
Περισσότερες από 100.000 αιτήσειςΣύμφωνα με τον κ. Μαυρίδη, διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 100.000 αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο μισό της αναμενόμενης συμμετοχής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 393 εκατ. ευρώ και καλύπτει τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.
«Είναι ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα στοιχεία και στα δικαιολογητικά που υποβάλλουν», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.
Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι πολύτεκνες οικογένειεςΒασική αλλαγή του φετινού προγράμματος είναι ότι οι αιτήσεις πολύτεκνων οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω, οι οποίες αφορούν παιδικούς σταθμούς, εξετάζονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
Εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη και έχουν υποβληθεί σωστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εξασφαλίζεται η χορήγηση του voucher.
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες λαμβάνονται υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με βάση τα φορολογικά δεδομένα του 2025. Πρόσθετα δικαιολογητικά απαιτούνται για μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες σε χηρεία, γονείς ή παιδιά με αναπηρία και άλλες ειδικές κοινωνικές κατηγορίες.
Τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, ωστόσο οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά εάν χρειάζεται να επισυνάψουν επιπλέον πιστοποιητικά.
Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματαΗ προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο κ. Μαυρίδης, οι προσωρινοί πίνακες αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 10 Αυγούστου.
Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, ενώ στόχος είναι τα οριστικά αποτελέσματα να δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου.
Κατά την περίοδο των ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία ενδεχομένως παρέλειψαν κατά την αρχική υποβολή.
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