Συνελήφθη 46χρονος για τον θάνατο του σκύλου που βρέθηκε νεκρός με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων στο Άστρος Κυνουρίας
ΕΛΛΑΔΑ
Άστρος Κυνουρίας Σκύλος Κακοποίηση ζώων

Συνελήφθη 46χρονος για τον θάνατο του σκύλου που βρέθηκε νεκρός με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων στο Άστρος Κυνουρίας

Ο αλλοδαπός είναι ο άνδρας που καταγράφηκε σε κάμερα να πετάει το άψυχο σώμα του σκύλου στα σκουπίδια

Συνελήφθη 46χρονος για τον θάνατο του σκύλου που βρέθηκε νεκρός με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων στο Άστρος Κυνουρίας
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Στη σύλληψη ενός 46χρονου αλλοδαπού για τον θάνατο του σκύλου που βρέθηκε με σύρμα στον λαιμό σε κάδο απορριμμάτων στο Άστρος Κυνουρίας προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ο 46χρονος είναι ο άνδρας που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να σέρνει το άψυχο σώμα του ζώου και στη συνέχεια να το τοποθετεί εντός του κάδου απορριμμάτων.

Το χρονικό της εξαφάνισης και ο εντοπισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης, το ζώο ήταν στειρωμένο, έφερε την προβλεπόμενη ηλεκτρονική σήμανση (μικροτσίπ) και ανήκε σε ιδιοκτήτη. Τα ίχνη του είχαν χαθεί μια ημέρα πριν βρεθεί νεκρό, με τον κηδεμόνα του να πραγματοποιεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό του μέχρι που εντόπισε το κατοικίδιο νεκρό στα σκουπίδια.

Η αστυνομική έρευνα εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το ζώο περιήλθε στην κατοχή του γείτονα, καθώς και στους λόγους για τους οποίους δεν υπήρξε ενημέρωση προς τον κηδεμόνα ή τις αρμόδιες αρχές.



Τα ευρήματα της νεκροψίας και οι ισχυρισμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες του astros-kynoyrianews.gr από τη νεκροψία, δεν προκύπτει ότι ο θάνατος του σκύλου οφείλεται σε πνιγμό. Έχουν ληφθεί δείγματα, τα οποία στάλθηκαν για τοξικολογικό έλεγχο, ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία θανάτου του ζώου.

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Το άτομο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να μεταφέρει και να τοποθετεί τον σκύλο μέσα στον κάδο απορριμμάτων σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, βρήκε το ζώο ήδη νεκρό έξω από το σπίτι του και αποφάσισε να το πετάξει στον κάδο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, προχθές (27.7.2026) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του δήμου Βόρειας Κυνουρίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κυνουρίας, 46χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ο ανωτέρω κατηγορούμενος ενέχεται σε υπόθεση θανάτωσης ζώου συντροφιάς (σκύλου) ιδιοκτησίας ημεδαπού, η οποία έλαβε χώρα, προχθές (27.7.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Ανωτέρω ζώο, ανευρέθει νεκρό εντός κάδου απορριμμάτων και περισυλλέγει προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

*Φωτογραφία αρχείου
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