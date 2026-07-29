Μήνυμα Χρυσοχοϊδη κατά της τρομοκρατίας: Το μίσος δεν είναι ιδεολογία, κανένας πολιτικός αυτοπροσδιορισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για δολοφονίες