Μήνυμα Χρυσοχοϊδη κατά της τρομοκρατίας: Το μίσος δεν είναι ιδεολογία, κανένας πολιτικός αυτοπροσδιορισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για δολοφονίες

Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας ότι η βία δεν είναι πολιτική πράξη έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η τρομοκρατική βία δεν είναι πολιτική πράξη, δεν είναι διαμαρτυρία και δεν είναι «ελαφριά παραβατικότητα» και ότι «το μίσος δεν είναι ιδεολογία
».
Ο κ. Χρυσοχοϊδης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης έκανε ειδική αναφορά στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα
από τον εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε με την κόρη της Αφροδίτη και τον σύζυγο της Παναγιώτη, εκφράζοντας τον βαθύ σεβασμό και την συμπαράσταση του στην οικογένεια.
«Όταν τοποθετείται ένας εμπρηστικός μηχανισμός σε κατοικία, όταν στοχοποιούνται άνθρωποι και τίθενται σε κίνδυνο ανυποψίαστοι πολίτες, δεν έχουμε συμβολική ενέργεια. Έχουμε εγκληματική βία που μπορεί να σκοτώσει και, στην περίπτωση της Βάγιας Νέστορα, σκότωσε. Στη Δημοκρατία η πολιτική διαφωνία είναι ελεύθερη, ακόμη και όταν είναι σκληρή. Η βία, όμως, δεν είναι άποψη. Το μίσος δεν είναι ιδεολογία.
Κανένας πολιτικός ή ιδεολογικός αυτοπροσδιορισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για εμπρησμούς, επιθέσεις και δολοφονίες. Όποιος επιχειρεί να επιβάλει τον φόβο με τη βία, θα εντοπίζεται, θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί ενώπιον της Δικαιοσύνης» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοϊδης.
Ερωτώμενος για την πορεία των αστυνομικών ερευνών
όσον αφορά την τοποθέτηση των άλλων δυο εμπρηστικών μηχανισμών στις οικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ, Ζήση Ιωακείμοβιτς
και του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη
ανέφερε ότι η έρευνα συνεχίζεται και «όταν θα υπάρξουν συλλήψεις αυτές θα ανακοινωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες» ενώ αναφερόμενος στην υπόθεση της Marfin
είπε ότι έχει πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης καθώς και ότι «η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες που συμμετείχαν εκείνη την ημέρα και χάθηκαν τρεις ζωές» και να «αποδοθεί Δικαιοσύνη σε ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα που έγιναν στην χώρα».
Σε ερωτήσεις του protothema.gr
όσον αφορά την τοποθέτηση καμερών
στους αστυνομικούς ο κ. Χρυσοχοϊδης είπε ότι θα μπουν σύντομα στους αστυνομικούς που δρουν στο πεδίο
καθώς αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ και αναφέρθηκε στο επεισόδιο στο Άργος όπου δυο αστυνομικοί πυροβόλησαν και τελικώς τραυμάτισαν θανάσιμα ένα πολίτη ενώ όσον αφορά τους υπότροπους διαφόρων εγκλημάτων που έως πρόσφατα αφήνονταν ελεύθεροι είπε ότι πλέον οδηγούνται στις φυλακή.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στις επιτυχίες των υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγχαίροντας τους αστυνομικούς για την αποτελεσματικότητα τους τονίζοντας ότι «τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους επικεφαλής αξιωματικούς δεν είναι μια τυπική καταγραφή αλλά η αποτύπωσης μιας καθημερινής και επίπονης προσπάθειας».
Επεσήμανε ότι η ασφάλεια δεν είναι ένας αφηρημένος δείκτης αλλά είναι δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη και ότι η Αστυνομία είναι διαρκώς παρούσα σε κάθε γειτονιά, είναι αποτελεσματική και λογοδοτεί.
Τέλος όσον αφορά τη νέα ψηφιακή εποχή
στην καταγραφή των τροχαίων παραβάσεων ειδικά ανέφερε ότι αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχουν προμηθευτεί 50 ψηφιακές συσκευές και έχουν βεβαιωθεί ψηφιακά 58.000 πράξεις.
Τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου του 2026 παρουσίασαν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Γιώργος Τζήμας, ο αστυνομικός διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Αριστείδης Μίντζας ενώ για την πορεία του έργου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήταν και ο Διευθυντής της, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης. Νωρίτερα ο κ. Χρυσοχοϊδης παρέστη στα εγκαίνια του νέου αμφιθεάτρου του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης τα οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως- Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας.