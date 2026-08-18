Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στην Αχαΐα, φέρει τραύμα από κυνηγετικό όπλο
ΕΛΛΑΔΑ
Αχαΐα Πυροβολισμός Αυτοκτονία

Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στην Αχαΐα, φέρει τραύμα από κυνηγετικό όπλο

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 45χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του

Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στην Αχαΐα, φέρει τραύμα από κυνηγετικό όπλο
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, όπου ένας 45χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στην αυλή της οικίας του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tempo24.news, ο άνδρας φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο, το οποίο εντοπίστηκε δίπλα του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην αυτοψία του χώρου και στη συλλογή στοιχείων για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι Αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης