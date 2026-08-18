Καιρός: 37άρια σήμερα και νέα άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη, πού αναμένονται τοπικές βροχές

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο - Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή





Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί έως 5 μποφόρ.







Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



-Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.



-Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



-Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Κλείσιμο

-Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



-Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

-Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα (18/8) με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί έως 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.-Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.-Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.-Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου.-Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.-Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.-Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.-Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.-Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

-Θερμοκρασία: Από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για την Τετάρτη (19/8) Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για την Πέμπτη (20/8) Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα δυτικά.



Πρόγνωση για την Παρασκευή (21/8) Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.