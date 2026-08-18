Λέσβος: Ελεύθερη ξανά η μεταφορά τυροκομικών προϊόντων εκτός νησιού μετά την κρίση με τον αφθώδη πυρετό
ΕΛΛΑΔΑ
Λέσβος Τυροκομεία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Λέσβος: Ελεύθερη ξανά η μεταφορά τυροκομικών προϊόντων εκτός νησιού μετά την κρίση με τον αφθώδη πυρετό

Αίρεται η απαγόρευση που ίσχυε τους τελευταίους

Λέσβος: Ελεύθερη ξανά η μεταφορά τυροκομικών προϊόντων εκτός νησιού μετά την κρίση με τον αφθώδη πυρετό
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Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «απελευθέρωσε» χθες Δευτέρα 17 Αυγούστου την διακίνηση τοπικών τυροκομικών προϊόντων εκτός Λέσβου από ιδιώτες- επισκέπτες του νησιού, κάτι που είχε απαγορευθεί εδώ και μήνες λόγω της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού σε κοπάδια του νησιού.

Συγκεκριμένα τυροκομικά προϊόντα, τα οποία έχουν υποστεί ωρίμανση άνω των δυο μηνών (όπως φέτα, λαδοτύρι, κασέρι, γραβιέρα, κεφαλοτύρι) θεωρούνται πλέον «ασφαλή προϊόντα» και δύνανται να διακινηθούν αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς εκτός Λέσβου από ιδιώτες- επισκέπτες.

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, είχε επιμείνει σε επαφές του με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Καββαδά στην απελευθέρωση αυτή, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Λέσβου.

Ο κ. Μουτζούρης, με ανακοίνωσή του, εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραπάνω εξέλιξη, «η οποία φέρνει πιο κοντά στην κανονικότητα την κτηνοτροφία της Λέσβου, η οποία πρέπει επιτέλους να απεμπλακεί από τον αφθώδη πυρετό».

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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